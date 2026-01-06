Comme chaque semaine, les anciens de l’ASSE ont évolué sur les pelouses en France et à l’étranger. Buts décisifs, retours discrets, titularisations pleines ou entrées plus anonymes: tour d’horizon des performances des ex-Verts.

Le week-end a d’abord été marqué par des buts. En Ligue 1, Louis Mouton s’est illustré sous le maillot d’Angers SCO, malgré une défaite 2-1 au Havre. Aligné d’entrée, l’ancien Stéphanois a redonné espoir aux siens à la 55e minute avant de céder sa place un quart d’heure plus tard. Dans un registre différent, Rémy Cabella a frappé fort avec le FC Nantes. Entré en jeu à l’heure de jeu sur la pelouse de Marseille, il a scellé la victoire des siens à la 88e minute, confirmant son efficacité dans un rôle de joker... et de leader.

Un ancien Vert buteur en Italie !

À l’étranger, Oan Djorkaeff a poursuivi sa progression en Italie. Avec la Sanremese Calcio, il a trouvé le chemin des filets lors d’un succès 3-0 face à Vado, inscrivant le deuxième but de son équipe en début de seconde période. Un but qui confirme son intégration dans un championnat exigeant, loin des projecteurs français.

D’autres anciens Verts ont connu des fortunes diverses. Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas pu éviter la défaite de l’Olympique de Marseille à Nantes. Remplacé à l’heure de jeu, l’attaquant gabonais est resté muet. Même constat pour Valentin Vada, battu avec Damac face à Al-Hilal, et pour Assane Diousse, entré tardivement lors du revers d’Auxerre à Brest.

Du côté des joueurs ayant disputé l’intégralité de leur rencontre, Timothée Kolodziejczak a tenu son rang avec le Paris FC malgré une défaite logique au PSG. Même chose pour Mahdi Camara, précieux dans l’entrejeu de Stade Rennais FC lors d’un succès maîtrisé à Lille. À l’échelle européenne, William Saliba a également disputé l’intégralité de la rencontre avec Arsenal lors d’une victoire spectaculaire à Bournemouth. Il confirme ainsi sa bonne forme du moment et prouve sa régularité au plus haut niveau.

Grosse désillusion pour Achouri avec la Tunisie !

Les divisions inférieures et les championnats étrangers ont aussi offert leur lot de minutes. Jorginho, éphémère Vert, a participé au succès d’Omonia Aradippou avant de sortir en fin de match, tandis que Morgan Guilavogui a connu une entrée sans éclat avec Lens à Toulouse. Plus frustrant, Elias Achouri a vécu une soirée difficile avec la Tunisie face au Mali, ratant son tir au but après être entré à la pause.

Enfin, plusieurs anciens Stéphanois ont continué d’accumuler du temps de jeu en Ligue 2 et à l’étranger, à l’image de Paul Bernardoni avec Amiens, de Dylan Durivaux au Red Star ou encore de Noah Raveyre à Pau. Sans faire de bruit, ils poursuivent leur route, chacun à leur rythme, loin de Geoffroy-Guichard mais toujours dans nos radars...

Source : Anciens Verts