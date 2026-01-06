Prochain adversaire de l'ASSE en Ligue 2, Clermont a décroché, ce samedi un joli succès 4-1 face à Laval. Les hommes de Grégory Proment ont montré qu'ils étaient en pleine forme en ce début d'année 2026.

Les Auvergnats n'avaient gagné aucun de leurs trois derniers matchs de Ligue 2. En s'imposant 4-1 contre Laval, ils ont à la fois retrouvé une efficacité offensive et défensive. 11ème de Ligue 2, Clermont compte aujourd'hui 22 points.

Une jeunesse étincelante

Pour cette 18ème journée de Ligue 2, Clermont était privé de trois de ses cadres. Henri Saivet (mollet), et le buteur Kader Bamba (douleur au genou), du et latéral Vital Nsimba (adducteur). Kader Bamba actuelle meilleur buteur de Clermont (7 buts), a sû être remplacé par la jeunesse clermontoise.

Face à une faible équipe de Laval, Ilan Fakhili, 19 ans (passé par le centre de formation de l'ASSE) a ouvert le score. Enzo Cantero (20 ans) qui a disputé son tout premier match de Ligue 2, a inscrit le second but de la partie. Abdellah Ballal (21 ans), a inscrit son premier but de la saison. Une belle récompense pour le jeune milieu de terrain du Clermont Foot. Enfin, rentré 20 minutes plus tôt, Julien Astic (20 ans) a inscrit le quatrième but de Clermont.

Clermont a ainsi pû s'appuyer sur une jeunesse inspiré ce samedi soir en Ligue 2. En conférence de presse d'après match, Grégory Proment s'est exprimé :

“Cette victoire, c’est la récompense du travail réalisé en profondeur par le club. On avait neuf jeunes de la formation sur la feuille de match. C’est top. Les joueurs ont mis beaucoup d’énergie, sont allés chercher plus haut, ont multiplié les courses. C’est un bon début mais on doit travailler encore plus pour réclamer plus. Car on sait qu’ils peuvent le faire.

L'ASSE dans le viseur pour la prochaine journée de Ligue 2

Eliminé de la Coupe de France dès le 7ème Tour par Blois, Clermont, tout comme l'ASSE ne jouera pas de rencontre officielle le week-end prochain. Le club de Ligue 2 va donc pouvoir se préparer au déplacement à Geoffroy-Guichard. 15 ème équipe à l'extérieur, Clermont aura certainement à coeur d'inverser la tendance sur cette seconde partie de saison.

Aux Verts d'être vigilants. Pour se préparer au mieux, les Verts recevront l'AJ Auxerre au Stade Geoffroy-Guichard samedi prochain. Une rencontre amicale face à un club de Ligue 1 également éliminé de la Coupe de France.