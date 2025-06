Un an après son arrivée à l’ASSE, la défenseure Fiona Bogi quitte le Forez pour rejoindre Toulouse, club évoluant en Seconde Ligue.

Recrutée en juin 2024 comme première renfort du mercato estival des Vertes, Fiona Bogi n’aura passé qu’une saison à l’ASSE. Ce jeudi, la joueuse de 25 ans a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Elle a églement officialisson engagement avec le TFC, troisième de D2 la saison passée et candidat à la montée. Un transfert surprise pour une joueuse qui avait su gagner sa place dans l’effectif ligérien.

Un passage express mais consistant à l'ASSE

Formée à Montpellier, Fiona Bogi s’est imposée comme une valeur sûre de la défense stéphanoise en 2024-2025. Avec 24 matches disputés (22 titularisations), elle a cumulé 1 914 minutes de jeu, marqué 2 buts et écopé de 4 cartons jaunes. Des statistiques solides qui traduisent son rôle central au sein du groupe. Malgré cela, les résultats collectifs n’ont pas suivi, avec seulement 7 victoires toutes compétitions confondues pour 16 défaites.

Un renouveau à Toulouse, objectif D1

Après Rodez, l’ASSE et désormais Toulouse, Fiona Bogi continue d’écrire sa trajectoire dans le football féminin français. Le TFC, avec ses ambitions de montée, offre un nouveau projet stimulant à la native de Sète. Avec son expérience en D1 Arkema et ses qualités défensives, Bogi apportera rigueur et leadership à une formation toulousaine en quête d’un retour dans l’élite.

Une perte pour les Vertes, un rebond à prévoir

Ce départ surprise marque un nouveau tournant pour les Vertes, qui devront combler ce vide en défense. Si le mercato est encore long, l’ASSE va devoir rapidement se repositionner pour ne pas déséquilibrer son effectif. Quant à Fiona Bogi, elle tentera de s’imposer comme cadre à Toulouse et de viser une nouvelle accession à la D1. Reste à voir maintenant quelle tournure va prendre le mercato stéphanois. Cette semaine, Sébastien Joseph est devenu officiellement le coach de l'ASSE