L'ASSE poursuit sa préparation estivale en vue de la saison 2025-2026. Vainqueurs de l'Étoile Carouge le week-end dernier (3-1), les Verts défiaient Troyes et se sont imposés 1-0. Voici la réaction du coach Eirik Horneland après la rencontre disputée à Geoffroy-Guichard.

Préparation estivale, match 2. Ce samedi 12 juillet, l'ASSE affrontait l'ESTAC Troyes pour son deuxième match amical de l'été. Une semaine après leur succès face à l'Étoile Carouge (3-1) grâce à des buts de Ben Old, Lamine Fomba et Zuriko Davitashvili, les Verts voulaient enchaîner par une nouvelle victoire. Après une semaine de stage au Chambon-sur-Lignon du 29 juin au 5 juillet, les Stéphanois ont retrouvé les terrains du Centre sportif Robert-Herbin cette semaine, avec les premiers pas de la nouvelle recrue Chico Lamba.

Mais plutôt qu'à L'Étrat, c'est à Geoffroy-Guichard que se disputait ce deuxième match de préparation face au futur adversaire des Verts en Ligue 2. Une rencontre plutôt positive avant que l'ASSE ne prenne la route d'Aix-les-Bains pour un nouveau stage du 16 au 25 juillet. À l'issue de ce match face à Troyes, Eirik Horneland s'est exprimé et dresse un premier bilan de ces deux premières semaines de préparation.

Les mots du coach de l'ASSE

"Ce qu’il y a de positif, c’est la production physique même si je trouve que le rythme de nos actions vers l'avant a été trop lent. On a eu du mal à se trouver dans les espaces en première période. Malgré tout, je trouve qu’on n’a pas concédé beaucoup d’occasions et on a fini avec un clean sheet. C’est une bonne chose parce qu’on a concédé trop de buts la saison dernière. Il faut qu’on continue à travailler notre organisation défensive. Mais ce que je retiens avant tout c’est qu’on a pu encore donner du temps à tous les joueurs, notamment ceux du groupe Réserve formés au club. Ils travaillent vraiment bien pendant cette préparation que ce soit à l'entraînement ou sur les matches comme aujourd'hui. Sur la fin du match, ils ont pris le contrôle du match avec un jeu bien construit."

"Je trouve que les joueurs sont en forme. Ils sont revenus bien en jambe après leurs vacances" (Horneland, coach de l'ASSE)

"Je trouve que les joueurs sont en forme. Ils sont revenus bien en jambe après leurs vacances ce qui nous a permis de commencer la préparation avec un bon niveau. Ils ont l’air motivés à chaque séance et ils se remplissent physiquement jour après jour. Ben Old a pu faire 90 minutes aujourd’hui, c’est une bonne chose pour lui qui a manqué une bonne partie de la dernière saison. À partir de mercredi, nous commencerons notre deuxième stage de préparation à Aix-les-Bains où le travail physique va continuer avec deux matches contre le Servette et le Paris FC."

"On a eu cette possibilité finalement (le match était programmé à L’Étrat) et c’est une très bonne chose pour les joueurs, surtout ceux comme Mahmoud Jaber qui n’y ont jamais joué. Bien sûr, l’ambiance est complètement différente avec du public mais c’est bien que les joueurs aient pu tester la pelouse, voir la grandeur et respirer l’air de Geoffroy-Guichard, même vide."