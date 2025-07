Tout juste une semaine après la victoire face à Carouge pour son premier amical, les Stéphanois défiaient l'ESTAC ce samedi (17h). Ils se sont imposés 1-0 grâce à un but de Ben Old.

Pour leur deuxième sortie estivale, les hommes d’Eirik Horneland ont confirmé leur bonne dynamique. Face à une formation troyenne accrocheuse mais limitée, les Verts ont montré du sérieux et de la cohérence dans le jeu, malgré un groupe encore en phase de préparation. Si certains joueurs se sont distingués, d’autres ont encore du chemin à parcourir avant le début du championnat. Voici les tops et les flops du match ASSE – Troyes.

Jaber, Old et El Jamali marquent des points

Parmi les joueurs les plus en vue ce samedi, Mahmoud Jaber a été l’une des belles révélations du jour. L’international israélien, titularisé dans le cœur du jeu aux côtés de Tardieu et Miladinovic, a affiché une activité impressionnante. Toujours bien placé, agressif dans le bon sens du terme, il n’a cessé de gratter des ballons et de couper les transitions adverses. S’il a parfois frôlé la limite avec de nombreuses fautes, il a surtout apporté ce que l’ASSE avait cruellement perdu la saison dernière : de l’impact, de l’intensité et de l’équilibre.

Autre satisfaction : Nadir El Jamali, entré à la pause. Le jeune formé au club a su saisir sa chance. Positionné en faux 9 malgré les permutations, il a fluidifié le jeu, offert des relais précieux et surtout participé à la construction de l’unique but de la rencontre. Sa technique et son calme dans les transmissions tranchent avec le profil de certains joueurs plus brouillons. Une prestation qui pourrait bien lui ouvrir la porte à davantage de crédit dans les prochaines semaines.

Et que dire de Ben Old ? Déjà buteur face à Andrézieux, le Néo-Zélandais a encore frappé. Impliqué, disponible, affûté physiquement, il a été le principal animateur de l’attaque stéphanoise. Certes, tout n’a pas été parfait, mais son abattage et son envie de faire la différence ont fini par payer. Son but vient récompenser une prestation très correct, preuve que l’ancien de Wellington a pris une nouvelle dimension sous le maillot vert.

Boakye, Miladinovic et Traoré à la peine

Tous les Verts n’ont pas réussi à se mettre en valeur. Augustine Boakye, titularisé dans une position de numéro 9, a été peu inspiré sur le terrain. Mal à l’aise dans ce rôle axial, il n’a jamais réussi à peser sur la défense troyenne. Brouillon dans ses prises de décisions, rarement dangereux, il a été logiquement remplacé à la pause. Un match qui confirme que le Ghanéen est plus efficace sur un côté que dans l’axe, et qu’il lui reste encore un cap à franchir pour jouer un rôle clé cette saison.

Même constat pour Igor Miladinovic, qui n’a pas eu le rayonnement espéré dans l’entrejeu. Associé à Jaber et Tardieu, il a été en difficulté dans les duels, parfois trop lent à la relance, et rarement tranchant dans ses choix. Le coach l’a sorti à la pause, préférant lui substituer Lamine Fomba. Une mi-temps pour Miladinovic, qui devra élever son niveau pour prétendre à mieux.

Enfin, Lassana Traoré a disputé la seconde période. Encore en phase d’acclimatation, l’ancien joueur de Diambars a montré quelques limites techniques et un manque de justesse. Malgré de la bonne volonté et quelques ballons grattés, il peine encore à trouver ses repères dans le jeu européen. À court terme, il semble compliqué d’imaginer Traoré titulaire à Laval pour le lancement de la saison.

Une équipe en progrès, mais encore perfectible

Au-delà des performances individuelles, ce match amical a permis à l’ASSE de continuer à construire ses automatismes. Le système mis en place semble déjà apporter plus de stabilité et de lisibilité dans le jeu. La présence de Jaber au milieu, l’activité d’un Ben Old libéré, et l’émergence de jeunes comme El Jamali sont des signaux encourageants. Toutefois, des lacunes persistent, notamment dans la capacité à déséquilibrer l'adversaire et dans la régularité de certains éléments.

La gestion des temps faibles, les enchaînements offensifs ou encore la profondeur de banc seront autant de chantiers à peaufiner dans les prochaines semaines. Mais avec deux victoires en deux matchs, un état d’esprit conquérant et quelques certitudes qui émergent, l’ASSE aborde cette préparation avec optimisme.

Prochain test : un adversaire d’un autre calibre, qui permettra sans doute de tirer de nouveaux enseignements contre le second du dernier championnat Suisse : Servette de Genève. En attendant, ce ASSE – Troyes a livré des indications précieuses sur la forme des uns… et les progrès à faire pour les autres.