L’AS Saint-Étienne mène 1-0 face à l’ESTAC lors de sa deuxième rencontre amicale de l’été… mais l’inquiétude a soudainement gagné le banc stéphanois. Après la blessure de N'Guessan la semaine passée, un autre joueur pourrait rejoindre l'infirmerie.

Aligné d’entrée par Eirik Horneland, Maxime Bernauer a dû céder sa place prématurément en seconde période. Le défenseur s’est arrêté net en se tenant l’arrière de la cuisse. Un geste qui ne laisse guère de place au doute : il pourrait bien s’agir d’une alerte aux ischios.

Cette scène ravive un douloureux souvenir pour les supporters stéphanois. Il y a tout juste une semaine, Djylian N’Guessan quittait lui aussi la pelouse sur blessure, touché au même endroit. Deux blessures musculaires à quelques jours d’intervalle, en pleine phase de préparation estivale : la tendance a de quoi alerter le staff médical et technique.

Des examens médicaux à venir pour Bernauer...

À ce stade, aucun diagnostic officiel n’a encore été communiqué par le club. Il est évident qu'il faudra attendre des examens complémentaires pour en savoir davantage sur la gravité de la blessure. Simple contracture ou bien claquage ? L'indisponibilité du défenseur central pourrait, s'il s'agit d'un claquage, s'allonger jusqu'à septembre. En l'état, il est urgent de retenir son souffle et de patienter.

Eirik Horneland, qui a déjà perdu plusieurs joueurs sur pépin physique la saison dernière, devra peut-être composer à nouveau avec un effectif amoindri à l’aube du championnat. La prudence est donc de mise, alors que le secteur défensif est déjà en reconstruction après le départ de plusieurs cadres.

En attendant des nouvelles plus précises, les supporters croisent les doigts pour que la sortie de Bernauer ne soit qu’une précaution. Le match amical, lui, se poursuit actuellement avec les Verts toujours devant au tableau d’affichage grâce à une réalisation de Ben Old sur un service en or de Lamine Fomba.