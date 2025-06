Le groupe professionnel de l’ASSE est arrivé hier soir au Chambon-sur-Lignon, afin de démarrer une nouvelle semaine de préparation. Que ce soit dans les coulisses ou sur les terrains, les prochains jours s’annoncent chargés pour le club stéphanois.

Le 19 juin dernier, les Verts retrouvaient le chemin de l’entraînement dans un Centre sportif Robert-Herbin qui sortait de plusieurs semaines de travaux. Comme annoncé par nos soins il y a une dizaine de jours, différents réaménagements et rafraîchissements ont été effectués au sein du bâtiment des professionnels mais aussi dans celui de la formation. Les travaux vont se poursuivre dans les jours à venir et reprendront l’année prochaine avec notamment l’objectif d’avoir une nouvelle salle de musculation.

Tous ces investissements prouvent en tout cas la volonté de Kilmer de s’installer sur le long terme. Tendre vers l’excellence au niveau des infrastructures est absolument essentiel pour bâtir des bases solides et perdurer. Il est aussi important pour un club de se staffer afin d’animer correctement ces infrastructures. Dans cette optique, un premier changement majeur a été effectué. Le préparateur physique Benjamin Guy a en effet été remplacé par David Tivey, qui dispose d’une grosse expérience au Royaume-Uni. Si certains clubs font parfois l’erreur d’investir trop sur le mercato et pas assez sur des infrastructures et un personnel compétent, l’ASSE semble avoir pris la bonne direction. L’idée est de faire progresser le club dans son ensemble pour apporter de la stabilité, et non de céder à l’impatience.

Premier stage pour l’ASSE

Tivey n’était pas la seule nouvelle tête sur les pelouses de l’Etrat ces derniers jours. Accompagnés par Sylvain Gibert, coach de la réserve, et Romain Hamouma son nouvel adjoint, plusieurs jeunes joueurs ont en effet repris avec le groupe professionnel (El Jamali, Eymard, J. Mouton, etc). Ces éléments issus du centre de formation devraient logiquement faire partie du groupe convié au premier stage de préparation de l’été.

Les joueurs d’Eirik Horneland sont en effet arrivés hier soir au Chambon-sur-Lignon. Comme à son habitude, l’ASSE est installée au Bel’Ô, hôtel trois étoiles très réputé. Les Verts ne seront d’ailleurs pas les seuls à venir profiter des installations du Chambon cet été. Sochaux, Troyes, Grenoble, Cannes, Toulon et l’ASM Clermont (Top 14) se succéderont durant les prochaines semaines. Les féminines de l’ASSE y passeront également 3 jours, du 6 au 9 août prochain.

Après avoir commencé la préparation très fort physiquement, les Verts vont profiter de cette semaine pour renforcer la cohésion du groupe et préparer le premier match amical (5 juillet). En clôture de ce stage, l’ASSE sera effectivement opposée à l’Etoile Carouge FC (D2 Suisse).

Un effectif bientôt renforcé ?

Les choses bougent aussi au niveau du mercato. Le club a établi plusieurs priorités depuis la fin du championnat. Parmi elles, on retrouve notamment la levée de l’option d’achat de Pierre Ekwah. L’idée de Kilmer a toujours été de conserver l’ensemble de ses jeunes recrues arrivées depuis un an.

En défense centrale, plusieurs dossiers ont été tentés, non sans difficulté. Le club a en effet déjà essuyé plusieurs refus et se heurte à un manque d’attractivité par rapport à des équipes de première division. Et ce malgré des moyens conséquents - plus de 5 millions d’euros - pour ce poste jugé prioritaire. Reste à savoir si la piste Raux-Yao (Rapid Vienne) connaîtra elle aussi la même issue. L’ancien de Rodez serait en effet courtisé par le Torino.

Enfin, depuis le retour de Pierre Cornud au Maccabi Haïfa, des premiers noms commencent à émerger en off pour le poste de latéral gauche. Pétrot n’a pas été prolongé pour le moment et Darling Bladi est courtisé et n’entre pas dans les plans. Bastia et d’autres clubs de Ligue 2 sont par exemple sur le dossier, alors que les conditions de sortie du joueur doivent être discutées prochainement. À suivre…