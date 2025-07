L’ASSE enchaîne une deuxième victoire en préparation en s’imposant 1-0 face à l’ESTAC, avec un but signé Ben Old et une solidité défensive toujours aussi rassurante.

Pour ce deuxième match amical de l’été, l’AS Saint-Étienne affrontait l’ESTAC dans une rencontre disputée à huis clos. Fidèle à sa volonté d’instaurer une discipline tactique rigoureuse, Eric Horneland a opté d’entrée pour un plan de jeu ambitieux mais structuré. Le onze de départ, emmené par Larsonneur, Owusu, Tardieu et Cardona, s’est appliqué à verrouiller les espaces et limiter les prises de risques.

Dans ce contexte tactique maîtrisé, peu d’occasions sont à signaler dans les 45 premières minutes. La première frappe cadrée est à mettre à l’actif de Cardona (21e), mais elle ne met pas réellement en danger le gardien troyen. L’ESTAC réagit sur un coup franc au second poteau (33e), superbement détourné par Larsonneur, toujours impérial sur sa ligne. Malgré une possession globalement verte, l’ASSE peine à faire la différence dans les 30 derniers mètres. Jaber se distingue toutefois par son activité et sa sérénité dans l’entrejeu.

À la pause, le score est logique : 0-0, dans un match fermé mais maîtrisé.

Une montée en puissance signée Ben Old

Dès le retour des vestiaires, Horneland procède à de nombreux changements, injectant du dynamisme dans le onze. El Jamali, Nade, Maubleu ou encore Fomba apportent fraîcheur et intensité. Le jeu stéphanois s’accélère, notamment sous l’impulsion d’un Ben Old très remuant sur son aile.

Après une frappe de Fomba au-dessus (60e) et une alerte troyenne sans conséquence, les Verts trouvent enfin la faille. Sur un pressing efficace, Fomba intercepte un ballon haut et décale Old. Le Néo-Zélandais ne tremble pas et propulse une frappe sous la barre pour ouvrir le score (64e, 1-0).

Ce but libère les Stéphanois, qui montrent davantage de maîtrise dans le dernier quart d’heure. Old manque le break à cinq minutes de la fin après un face-à-face perdu, mais l’essentiel est ailleurs : l’ASSE valide une victoire sérieuse et une performance collective en progrès.

Une ASSE solide, des jeunes en vue

Au-delà du score, ce deuxième match de préparation confirme la montée en régime de l’AS Saint-Étienne. La charnière centrale montre des signes rassurants, malgré la sortie sur blessure de Bernauer, touché musculairement. L’impact physique, la gestion des temps faibles et l’implication des jeunes comme El Jamali, Gadegbeku ou encore Miladinovic témoignent d’un groupe qui adhère pleinement au projet Horneland.

Avec deux victoires en autant de matchs amicaux, l’ASSE poursuit son été avec sérieux et ambition. De bon augure à l’approche des prochaines échéances.