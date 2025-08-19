Victorieuse de Rodez 4-0, l'ASSE a conquis avec une prestation aboutie. Plusieurs éléments expliquent cela selon nos chroniqueurs du Sainté Night Club : l'Etat d'esprit et l'intelligence de jeu avec un QI foot supérieur. Voici leurs mots.

Timothée Maymon : « Il y a un point sur lequel je voudrais insister, parce que ce n’est pas si fréquent : l’état d’esprit de l’équipe. Quand Davitashvili a commencé à dire qu’il voulait partir, au regard de ce qu’on avait observé de son comportement la saison dernière – un bon joueur, certes, mais parfois un peu personnel – je me suis dit : lui…

Et puis, à Laval, il fait une très bonne rentrée. Contre Rodez, il réalise un match collectivement très correct. Il s’inscrit pleinement dans l’expression collective très aboutie de l’ASSE face à Rodez. J’apprécie ça. Peu importe ce qu’il pense intérieurement, peu importe sa volonté de départ : j’aime les joueurs qui ne laissent pas transparaître ce genre de choses sur le terrain. On a trop souvent vu des joueurs en conflit avec leur club laisser traîner ça dans leurs performances.

Lui, à Laval, il est rentré avec le mort aux dents. Contre Rodez, il a joué le jeu. Peut-être que c’est aussi dans son intérêt pour recevoir des offres, mais peu importe : il le fait, et il le fait bien. Même si je reste agacé par sa position initiale, je suis content de voir cette attitude.

Et puis, globalement, on peut présumer que les cadres potentiels de cet effectif – y compris ceux qui veulent partir, comme Stassin ou Davitashvili – auraient largement de quoi s’amuser dans une équipe aussi offensive, surtout dans une Ligue 2 qui, selon beaucoup, est peut-être l’une des plus faibles de ces dernières années. »

"Ça fait du bien d’avoir un joueur intelligent à l'ASSE"

Hervé : « Je parlais du QI foot de Bernauer. On le voit bien aussi avec Boakye, notamment sur les passes décisives qu’il fait. Sur le but de Cardona, par exemple, c’est une action éclair : ça part du gardien, ça arrive dans ses pieds, il remonte une quinzaine de mètres et lance Cardona en profondeur, qui conclut.

Sur le but de Zuriko (Davitashvili), il est impliqué dès le départ de l’action et c’est lui qui donne la dernière passe, à une touche de balle. Ce qu’il dégage, avec ses trois passes décisives depuis le début de saison et son but, c’est que ce n’est pas un soliste. On pouvait craindre ça de lui, mais en réalité il sublime le collectif. Donc oui, agréablement surpris. »

Timothée Maymon : « Oui, forcément. C’est un joueur qui est à l’aise. Moi, déjà en Ligue 1, je l’avais trouvé intéressant. Donc là, à l’étage en dessous, je ne suis pas vraiment surpris. S’il confirme ce que j’avais apprécié en Ligue 1, ça ne m’étonne pas qu’il puisse s’amuser.

Après, ça ne fait que deux matchs, on ne va pas s’emballer. Mais ça fait du bien d’avoir un joueur intelligent. Et je pense qu’avec Ben Old, ça en fait déjà deux. Avec Stassin et Tardieu, ça fait trois ou quatre.

Ça fait du bien d’avoir des joueurs intelligents dans l’effectif. J’ai souvent pointé du doigt l’ASSE pour son manque de “bulbes”. Là, je trouve qu’il y a un vrai mieux. Ferreira me semble en faire partie, Annan aussi. Et franchement, ça change. »