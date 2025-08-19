Pour la première fois de son histoire, l’ASSE voit ses supporters entrer officiellement dans son actionnariat. Grâce à l’association Socios Verts, les fans des Verts peuvent désormais devenir actionnaires du club pour moins de 20 euros. Une étape historique qui redéfinit le lien entre l’ASSE et son peuple.

Ce mardi après-midi, au stade Geoffroy-Guichard, Jérémy Chatonnier, président des Socios Verts, a officialisé ce qui n’était encore qu’un rêve il y a quelques années : les supporters de l’AS Saint-Étienne entrent dans le capital du club. « On ne dit plus projet, car c’est concret », a-t-il affirmé devant la presse.

Fondée en 2021, en plein cœur d’une crise sportive et institutionnelle marquée par la relégation en Ligue 2, l’association avait pour ambition première de « sauver ce qui pouvait l’être ». Depuis, ses membres ont multiplié les démarches auprès des collectivités, des supporters et de tout le microcosme vert pour convaincre de la pertinence de leur idée.

Désormais, chaque supporter peut acquérir une part du club. De 6 euros pour les plus jeunes (les "matrus"), à 19,33 euros en hommage à l’année de fondation de l’ASSE, jusqu’à 1.976 euros en référence à la finale européenne perdue à Glasgow, plusieurs formules sont proposées. Les entreprises ne sont pas oubliées avec un ticket d’entrée fixé à 420 euros.

Socios Verts ASSE : un objectif de 150.000 euros

Un actionnaire minoritaire a accepté de céder ses parts, validées par le conseil d’administration du club le 12 août dernier. L’ambition est claire : lever 150.000 euros, dont 120.000 iront directement dans le rachat des parts, le reste servant au fonctionnement de l’association.

En 24 heures seulement, 500 supporters se sont déjà engagés, représentant 30.000 euros récoltés sans la moindre publicité. De quoi témoigner d’un réel engouement. À ce stade, les Socios Verts revendiquent également 3.500 promesses de dons.

Si l’objectif financier est atteint d’ici le 10 septembre, l’entrée officielle des supporters dans la SASP de l’ASSE se fera le 12 septembre. À défaut, les contributions seront intégralement reversées aux donateurs.

« C’est symbolique, nous n’aurons que 0,1 % du capital, mais ce petit bout d’ASSE vaut énormément pour nous », insiste Jérémy Chatonnier. « Si demain M. Tannenbaum décide de vendre, nous serons là. »

Le soutien des légendes et des projets pour Geoffroy-Guichard

Ce mouvement citoyen du football stéphanois a su convaincre des figures historiques du club. Michel Platini, Jean-Michel Larqué ou encore John Sivebaek ont apporté leur soutien à l’association, renforçant la crédibilité du projet.

Mais les Socios Verts ne veulent pas se limiter à une simple prise de participation symbolique. Parmi les premières initiatives, ils envisagent d’ériger des statues en hommage à Roger Rocher et Robert Herbin, et d’offrir aux groupes de supporters la possibilité de réaliser une fresque dans l’enceinte de Geoffroy-Guichard.

Ces projets incarnent une volonté claire : s’appuyer sur l’histoire glorieuse de l’ASSE pour construire son avenir. « Nous sommes tournés vers le passé, mais il faut s’appuyer sur nos racines pour savoir où nous allons », rappelle Chatonnier.

Vers un "supporterisme 2.0"

En rejoignant le capital d’un club qui n’est pas en crise, contrairement à Sochaux, Bastia ou Nîmes qui ont connu des situations d’urgence, les Socios Verts ouvrent une nouvelle voie en France. Leur démarche dépasse le simple symbole. Elle veut poser les bases d’un supporterisme 2.0, une nouvelle façon de s’impliquer dans la vie d’un club.

Les Socios disposeront d’un représentant à l’assemblée générale de l’ASSE, avec l’ambition de siéger un jour au conseil d’administration. « Nous ne voulons pas être un contre-pouvoir, mais un partenaire », précise le président. L’association se veut force de proposition pour des projets fédérateurs et une meilleure représentativité du peuple vert.

À long terme, si l’objectif financier est dépassé, d’autres actions concrètes seront lancées, toujours décidées collectivement lors de l’assemblée générale.

En quelques heures, ce projet a déjà démontré son potentiel : unir, rassembler et donner une voix aux milliers de supporters qui vibrent chaque semaine pour les Verts. Dans un football de plus en plus déconnecté de ses fans, l’ASSE s’apprête à devenir un modèle de gouvernance partagée.