Enzo Mayilla jouait ce vendredi à 19h30 en championnat contre Concarneau pour le compte de la 20e journée de national 1. Résumé du match.

À seulement 19 ans, Enzo Mayilla continue de tracer sa route loin du Forez, mais avec l’ASSE toujours en ligne de mire. L’attaquant stéphanois, né en 2006, est actuellement prêté à Aubagne afin de franchir un cap dans un environnement compétitif. Un choix assumé par le club et le joueur, qui porte déjà ses fruits. Depuis le début de la saison, Mayilla bénéficie d’un temps de jeu conséquent, enchaînant les apparitions et les minutes, un élément essentiel dans son développement. Ce vendredi, il se déplace avec son équipe pour un match important à Concarneau.

Le match se disputera au stade Guy-Piriou, à Concarneau, avec un coup d’envoi programmé le vendredi 6 février 2026 à 19h30. Cette rencontre opposera deux équipes aux dynamiques proches en National. Avant ce rendez-vous, Concarneau occupe la 9e place du classement, juste derrière Aubagne, actuellement 8e. Les deux formations se tiennent donc à un rang d’écart, ce qui promet une affiche équilibrée et disputée. Fait notable, ce sera une première historique. Concarneau et Aubagne ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle, ajoutant un intérêt particulier à cette confrontation.

Mayilla à nouveau remplaçant

Dans un match annoncé accroché entre deux équipes séparées d'une place et de deux points au coup d'envoi, la première période ne restera pas dans les annales. Remplaçant au coup d'envoi, Enzo Mayilla a assisté à quarante-cinq premières minutes où le round d'observation du début de match s'est étiré jusqu'à la mi-temps. Deux tirs de part et d'autre, un seul cadré côté Aubagnais et un score nul et vierge logique.

Au retour des vestiaires, la physionomie reste la même avec deux formations qui peinent à se montrer dangereuses. À la 69e minute, Enzo Mayilla fait son entrée en remplaçant Berrabha, blessé après avoir fait son apparition cinq minutes plus tôt. Finalement, sur un cafouillage dans la surface d'Aubagne, Nehari est coupable d'une main malchanceuse. Une occasion que ne se prive pas de convertir Soukouna qui ouvre le score pour Concarneau (85'). Un but suffisant pour offrir trois points aux Bretons. Frustrant pour les Aubagnais et Mayilla, averti en fin de match (90'+4) pour avoir pousser Sinquin après un gain de temps. Au classement, les Sudistes reculent au 10e rang (25 points).