Manque d'efficacité, adversaire opportuniste, première défaite de la saison. L'ASSE encaisse le coup à Dunkerque, mais n'a pas le temps de s'apitoyer : un choc à Metz et une longue trêve internationale arrivent à grands pas.

L'ASSE doit désormais se relever après son revers concédé au stade Marcel-Tribut de Dunkerque. Les Verts ont manqué d'efficacité et se sont fait piéger par des Nordistes opportunistes et particulièrement réalistes. Avant une trêve de trois semaines, les Stéphanois se déplacent une nouvelle fois ce samedi, cette fois au stade Saint-Symphorien pour y affronter le FC Metz, tout juste battu sur la pelouse du Red Star. De quoi laisser un goût amer sur le premier bilan de la saison pour Luc Holtz également.

L'ASSE a retrouvé le chemin de l'entraînement

Le groupe stéphanois a repris les séances cette semaine, avec une nouvelle absence à signaler du côté du milieu de terrain. Mahmoud Jaber reste éloigné des radars, alors qu'il avait pourtant fait son retour face à Montpellier. Le milieu israélien semblerait de nouveau en délicatesse avec son organisme.

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Jaber toujours absent, Cathro se veut rassurant

Après la défaite à Dunkerque, Ian Cathro a tenu à calmer le jeu sur ce nouveau coup d'arrêt physique. « Il a été absent de longs mois comme vous le savez. Il y a peut-être quelques difficultés sur son retour à la compétition. Rien de dramatique mais il faut prendre les choses au sérieux, avec calme. Il a ressenti une petite gêne sur les dernières séances. Il faut simplement le protéger. Cela ne sera pas un vrai souci pour lui mais on a pris la décision de ne pas l'intégrer au groupe aujourd'hui », a expliqué le technicien écossais.

ASSE : Breum en embuscade pour un retour dans le onze

Hormis Jaber, aucune autre absence n'est à signaler pour l'instant. Jakob Breum enchaîne les séances collectives et devrait pouvoir postuler à un retour dans le onze de départ. Sa dernière titularisation remonte au 22 août, lors de la réception de Grenoble (4-0), rencontre qu'il avait dû quitter prématurément après une demi-heure de jeu.

Eymard et Paalberg avec le groupe

De jeunes visages étaient également présents ce mardi à l'entraînement. Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg se sont entraînés avec le groupe professionnel, de quoi peut-être gratter une place dans l'effectif à court terme. Mais du côté de l'ASSE, on ne souhaite surtout pas se précipiter avec ces jeunes éléments.

Une infirmerie presque vide, signal encourageant

Bonne nouvelle du côté médical, l'infirmerie stéphanoise reste relativement clairsemée, portée par les retours progressifs de Ben Old et de Chico Lamba. Après une saison dernière particulièrement chaotique sur le plan médical, l'ASSE souhaite à tout prix éviter une nouvelle hécatombe qui compliquerait de nouveau la tâche du groupe.

Objectif : boucler ce premier segment sur une bonne note

Aucune panique n'est à relever en interne malgré la défaite à Dunkerque. Le club se veut confiant et déterminé à s'imposer face à Metz, une rencontre qui laissera ensuite place à une large fenêtre de trêve internationale. La prochaine échéance de l'ASSE est programmée le 10 octobre, pour la réception de Rodez.

A noter la présence d'Ivan Gazidis lors de la séance de ce mardi matin.

La trêve internationale et ses nombreux voyageurs

Plusieurs joueurs stéphanois pourraient quitter le Forez pour rejoindre leur sélection nationale. Ben Old a d'ores et déjà été convoqué, tout comme Kévin Pedro pour sa première avec la RDC. Ils pourraient être suivis par une longue liste de partants potentiels : Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Thierno Ballo, Áron Csongvai, Tamar Svetlin ou encore Sohaib Naïr. A surveiller de près.

ASSE : Le spectre de la saison dernière

Mais avant cette parenthèse internationale trop longue au goût de tous, les Verts veulent finir ce premier segment de championnat sur un bon point. Une victoire validerait un début de saison quasi parfait. À l'inverse, une défaite laisserait un sentiment désagréable de déjà-vu. Pour rappel, l'ASSE comptait 17 points après 7 journées de Ligue 2 sous Eirik Horneland, avant de s'effondrer par la suite. Mais le Norvégien, à la différence de l'Écossais aujourd'hui aux commandes, avait dû composer avec un effectif largement décimé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant du côté de l'ASSE. Et le club veille justement à ce que ce scénario ne se reproduise pas une seconde année consécutive.