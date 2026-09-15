Indispensable dans le milieu de terrain stéphanois depuis son arrivée cet été, Aron Csongvai poursuit sur sa lancée. Le joueur de l'ASSE figure dans la liste de la sélection hongroise pour les prochaines échéances de la Ligue des Nations.

Arrivé durant la fenêtre des transferts estivale pour renforcer l'entrejeu de l'ASSE, Aron Csongvai n'aura pas mis longtemps à faire l'unanimité. Intelligemment placé, précieux à la récupération et capable d'apporter le danger aux abords de la surface adverse, comme en témoigne son magnifique but inscrit récemment face à Grenoble, le néo-Stéphanois s'est imposé en quelques semaines comme le véritable patron du milieu de terrain des Verts.

Une dynamique en club idéale qui porte ses fruits à l'échelle internationale. Le sélectionneur de la Hongrie, Marco Rossi, a fait le choix de s'appuyer sur l'homme en forme de l'ASSE pour aborder un marathon particulièrement intense.

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Quatre matchs décisifs au programme pour le milieu de l'ASSE

Intégré au secteur médial de la sélection magyare aux côtés de stars internationales comme le joueur de Liverpool Dominik Szoboszlai, le numéro 14 de l'ASSE s'apprête à vivre un rassemblement inédit. En effet, sur une période légèrement allongée, la Hongrie disputera pas moins de quatre rencontres couperets dans la Poule 2 de la Ligue des Nations (Division B) face à l'Ukraine (à deux reprises), l'Irlande du Nord et la Géorgie.

Marco Rossi n'a d'ailleurs pas caché les hautes ambitions de sa sélection pour cette campagne internationale : "Ces quatre équipes sont très équilibrées et il n'y a pas de favori évident dans notre groupe. Notre objectif est clairement d'aller chercher la remontée en Division A. Ces quatre matchs en dix jours vont être exigeants pour tout le monde, mais nous devons continuer à travailler dur pour rendre notre bloc équipe le plus stable possible."

Pour Aron Csongvai, ce rassemblement de haut niveau face à des adversaires coriaces constitue l'occasion parfaite de valider son bon début de saison avec l'ASSE, d'engranger un temps de jeu précieux et de revenir dans le Forez fort d'un bagage international toujours plus consistant.

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