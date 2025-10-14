Après un premier test face à la Suisse Nadir El Jamali et Axel Dodote retrouvent les terrains ce mardi matin pour un second match amical face aux Pays-Bas. Les deux jeunes talents stéphanois poursuivent leur montée en puissance avec les Bleuets.

Le stage andalou de l’équipe de France U19 touche à sa fin, mais un dernier gros test reste à venir. Ce mardi 14 octobre à 11h, les jeunes Tricolores affronteront leurs homologues néerlandais sur la pelouse du Marbella Football Center. Une rencontre de prestige qui s’inscrit dans la préparation du tour 1 de qualification à l’Euro 2026. Ce tour est prévu dans quelques semaines en Hongrie. Une belle occasion pour Nadir El Jamali et Axel Dodote de se montrer !

Un vrai test pour Dodote et El Jamali (ASSE)

Les Pays-Bas U19 représentent un adversaire de taille. Réputée pour la rigueur de sa formation et la qualité technique de ses jeunes, la sélection orange proposera un défi bien différent de celui de la Suisse, affrontée samedi. Cette confrontation permettra au staff mené par Johan Radet. Celui-ci remplace Bernard Diomède.

Déjà présents lors de la première rencontre, Axel Dodote et Nadir El Jamali devraient de nouveau avoir du temps de jeu. Le premier, défenseur axial puissant et appliqué, continue de gravir les échelons avec régularité. Le second, attaquant vif et décisif, espère se montrer à son avantage face à cette jeune équipe des Pays-Bas.

L’ASSE bien représentée en Bleu

Ce deuxième match vient confirmer la belle dynamique des jeunes stéphanois en sélection nationale. Le club du Forez, régulièrement salué pour la qualité de sa formation, voit à travers El Jamali et Dodote deux éléments prometteurs. Ils s’installent progressivement dans le paysage tricolore.

En l’absence de Luan Gadegbeku, blessé et forfait pour ce stage, les deux représentants de l’ASSE auront à cœur de faire honneur au maillot bleu… et au Vert.

L’Équipe de France U19 a conclu avec brio sa semaine de stage en Espagne en s’imposant face aux Pays-Bas (3-2), mardi 14 octobre, au Centre du football de Marbella. Ce succès marque la fin d’une préparation réussie avant le premier tour des qualifications à l’Euro U19 2026.

Déjà victorieux de la Suisse (5-3) quelques jours plus tôt, les Bleuets ont confirmé leur belle dynamique. Mathys Detourbet a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets en ouvrant le score à la 19e minute, avant que les Néerlandais n’égalisent dans les arrêts de jeu de la première période (45e+1). Les Oranje ont ensuite pris l’avantage à l’heure de jeu (59e), mais les Tricolores ont su réagir avec caractère.

Khalis Merah a remis les deux équipes à égalité à la 76e, puis Enzo Kana-Biyik a offert la victoire aux siens dans les dernières minutes (87e).

Les Bleuets semblent fin prêts à aller chercher leur billet pour la phase finale de l’Euro 2026.

Calendrier - Qualifications Euro 2026 – 1er tour groupe 2

Mercredi 12 novembre 2025

France - Îles Féroé (13h00, à Tatabanya)

Bulgarie - Hongrie (17h00, à Györ)

Samedi 15 novembre 2025

France - Bulgarie (13h00, à Tatabanya)

Hongrie - Îles Féroé (18h00, à Györ)

Mardi 18 novembre 2025

Hongrie - France (17h30, à Györ)

Îles Féroé - Bulgarie (17h30, à Tatabanya)