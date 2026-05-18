Ce dimanche soir, la Ligue 1 a rendu son verdict, offrant ainsi à l’AS Saint-Étienne son adversaire pour les barrages d’accession. Les Verts recevront l’OGC Nice le 26 mai prochain au Stade Geoffroy-Guichard, et le club a immédiatement lancé la billetterie réservée aux abonnés.

À peine le multiplex terminé, les abonnés du Chaudron ont reçu dans leur boîte mail leur accès prioritaire pour réserver leur place. Comme lors de la réception de Rodez, les tarifs appliqués en Kop restent fixés à seulement 5 euros afin de permettre au plus grand nombre de venir pousser derrière les Stéphanois.

Attention toutefois : les abonnés ne disposent que de 24 heures pour valider leur billet. Cette priorité prendra fin ce lundi à 23h59. Les supporters souhaitant assister à cette première manche capitale devront donc surveiller attentivement leurs mails afin de ne pas manquer ce rendez-vous déjà très attendu.

Un match aller qui pourrait peser très lourd

Lors de la dernière rencontre à domicile, 37 542 spectateurs avaient garni les travées de Geoffroy-Guichard pour assister au dix-huitième match de la saison à domicile. Le record d’affluence de l’exercice 2025-2026 n’était cependant pas tombé. Celui-ci reste toujours détenu par la réception de l’Amiens SC le 9 mai dernier, avec 39 772 supporters présents lors du large succès stéphanois (5-0).

Avec une rencontre programmée en pleine semaine, ce record d’affluence pourrait cette fois être difficile à atteindre. Pour autant, nul doute que le Stade Geoffroy-Guichard affichera une ambiance à la hauteur des enjeux pour ce rendez-vous capital. À l’approche de cette double confrontation décisive, le public stéphanois devrait une nouvelle fois répondre présent afin de pousser les hommes de Philippe Montanier avant un déplacement qui s’annonce particulièrement périlleux du côté de l’Allianz Riviera.

La rencontre face à l’OGC Nice, programmée le 26 mai prochain, marquera également les retrouvailles entre l’ancien entraîneur des Verts Claude Puel, son adjoint et ex-capitaine stéphanois Julien Sablé, et le Stade Geoffroy-Guichard.