L’équipe réserve de l’ASSE a rempli sa mission. Grâce à une troisième victoire consécutive, les hommes de Sylvain Gibert ont officiellement assuré leur maintien en National 3. Une performance importante avant la réforme des championnats qui transformera la division en National 2 dès la saison prochaine. Et les Verts ne l’ont pas fait à moitié avec une rencontre animée et… cinq buts au total !

Après leur succès arraché dans les dernières secondes face à Mâcon la semaine passée, les Stéphanois se déplaçaient cette fois sur la pelouse de Cosne, lanterne rouge déjà condamnée à la relégation. Mais les locaux avaient bien l’intention de jouer leur chance jusqu’au bout.

Dès les premières minutes, les Verts prennent le contrôle du ballon et imposent leur rythme. Une domination logique récompensée peu après la demi-heure de jeu. Sur un corner parfaitement frappé par Jules Mouton, Adam Baallal surgit et place une tête gagnante pour ouvrir le score (0-1, 33e). Malgré plusieurs situations favorables et deux duels face au gardien, les Stéphanois ne parviennent pas à faire le break avant la pause.

Les Verts ont répondu avec caractère

Au retour des vestiaires, le scénario tourne pourtant brièvement au cauchemar. Après une perte de balle évitable, la défense stéphanoise concède un penalty. Jaures ne tremble pas et remet les deux équipes à égalité (1-1, 50e).

Mais cette réserve stéphanoise a montré du caractère ces dernières semaines. Et elle l’a encore prouvé ce week-end. Quelques minutes après l’égalisation, Axel Dotote délivre un superbe ballon dans le dos de la défense. Noah Moulin réalise alors un geste plein de sang-froid pour lober le gardien en deux touches et redonner l’avantage aux Verts (1-2, 57e).

Les Stéphanois continuent ensuite de pousser pour se mettre définitivement à l’abri. Après plusieurs occasions manquées, Jibril Othman pense libérer les siens en inscrivant le troisième but dans les dernières minutes du temps réglementaire (1-3, 87e). Mais dans la foulée, Mendes Da Silva relance totalement le suspense avec une frappe exceptionnelle (2-3, 88e).

Un maintien mérité pour la réserve de l’ASSE

Malgré cette fin de match tendue, les joueurs de Sylvain Gibert tiennent bon et repartent avec trois points précieux. Un succès logique au vu de la maîtrise affichée, de l’investissement collectif et des nombreuses occasions créées.

Grâce à cette victoire, la réserve de l’ASSE valide officiellement son maintien. Une excellente nouvelle pour le club, qui évoluera bien en National 2 la saison prochaine avec la nouvelle réforme du football français.