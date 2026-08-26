Après plusieurs mois de bras de fer, l'ASSE a trouvé une porte de sortie pour Pierre Ekwah. Selon nos informations, le milieu de terrain va être prêté avec option d'achat, mettant fin à l'un des dossiers les plus symboliques de l'ère Kilmer Sports.

À quelques jours de la fermeture du mercato, l'ASSE doit encore alléger considérablement son effectif. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Aïmen Moueffek ou encore Djyllian Nguessan figurent tous sur la liste des départs souhaités par la direction stéphanoise. Reste à trouver, pour chacun, une solution qui satisfasse à la fois le club, le joueur et l'éventuel repreneur.

Mais c'est un autre dossier, bien plus ancien, qui vient de connaître son épilogue : celui de Pierre Ekwah.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Ekwah : Retour sur un feuilleton qui empoisonnait l'ASSE depuis un an

Pour rappel, le milieu de terrain formé au FC Nantes avait vu son option d'achat levée par l'ASSE pour 6 M€, malgré la relégation du club et le refus explicite du joueur de poursuivre l'aventure dans le Forez. Un forcing qui avait immédiatement tourné au clash : Ekwah avait séché la reprise et déserté le centre d'entraînement pendant de longs mois, plongeant ce dossier dans une impasse totale.

En janvier dernier, l'ASSE avait fini par céder en acceptant un prêt à Watford. Un exil londonien loin d'avoir relancé sa carrière sur le plan comptable, avec seulement 7 apparitions et 280 minutes jouées, mais suffisant pour lui permettre de retrouver un rythme de compétition minimal.

De retour à l'ASSE cet été, mais jamais aligné

Cet été, Pierre Ekwah est revenu s'entraîner avec l'ASSE sans opposer de résistance particulière. Pour autant, il n'a jamais été aligné, pas même lors des matches de préparation. Sa volonté de quitter le club n'a jamais varié d'un iota, plaçant la direction stéphanoise dans l'obligation de trouver, coûte que coûte, le meilleur accord possible pour limiter la casse sur l'un des plus gros ratés du mercato version Kilmer Sports.

Ekwah : Un prêt payant avec option d'achat vers l'AJ Auxerre

La solution est désormais actée. Selon nos informations, Pierre Ekwah va être prêté à l'AJ Auxerre, avec qui les dirigeants stéphanois sont tombés d'accord sur un prêt payant assorti d'une option d'achat. Une formule qui offre au joueur l'opportunité de retrouver un nouveau challenge, en Ligue 1 cette fois.

Pour Auxerre, qui vient de perdre Owusu (transféré) et Dioussé (victime d'une rupture des ligaments croisés), l'opération représente une belle opportunité : récupérer un milieu de terrain talentueux, en quête de rebond, à moindre coût.

A noter qu'il s'agit d'un prêt payant de 300.000€ assorti d'une option d'achat de 6 millions d'euros.

Un trois-en-un gagnant

Pour les Verts, ce dénouement coche plusieurs cases à la fois. Sur le plan financier, l'ASSE économise le salaire du joueur pour le reste de la saison. Sur le plan sportif, elle expose son milieu de terrain au plus haut niveau français, ce qui pourrait valoriser un éventuel transfert définitif à venir. Et sur le plan symbolique, elle achète surtout une certaine tranquillité vis-à-vis d'un public excédé, qui avait plusieurs fois déployé des banderoles réclamant son départ.

L'accord entre les deux clubs est désormais trouvé, et Pierre Ekwah aurait clairement affiché sa volonté de rejoindre l'AJA. L'affaire devrait se régler dans les prochains jours, avant la fermeture définitive du mercato estival.