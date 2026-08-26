Depuis l’arrivée de Yannick Chandioux, l’ASSE a trouvé une nouvelle arme offensive. Corners, coups francs et jeu aérien occupent une place importante dans le travail des Vertes. Les premiers chiffres commencent surtout à donner raison au technicien stéphanois.

Près d’un but sur deux depuis l’arrivée de Chandioux

Yannick Chandioux ne cache pas l’importance qu’il accorde aux coups de pied arrêtés. Depuis son arrivée en mars, le technicien les travaille régulièrement en fin d’entraînement. Face à Grenoble, il annonçait d’ailleurs vouloir en faire une véritable « arme offensive ».

Les résultats suivent. Depuis son arrivée, six des 14 buts inscrits par les Vertes sont venus sur coup de pied arrêté. Moira Kelley avait lancé la série sur corner contre Lens. Nadjma Ali Nadjim avait récidivé de la même manière face à Fleury.

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Cet été, Héloïse Mansuy a ensuite inscrit un doublé sur corner contre Grenoble. Mathilde Kack a marqué de la tête sur un coup franc de Lorna Chicha Douvier face à Auxerre. Sarah Cambot a prolongé la série contre Roubaix, en égalisant de la tête sur un corner de Tyler Isgrig. Quatre des onze buts inscrits depuis le début de la préparation et de la compétition viennent ainsi de phases arrêtées.

Cinq buts de la tête, contre aucun la saison dernière

Le changement se remarque aussi dans le jeu aérien. Les Vertes ont déjà marqué cinq fois de la tête depuis le début de leur préparation. Inna Hlushchenko avait ouvert le compteur contre Montpellier. Mansuy a ensuite inscrit la sienne contre Grenoble, avant Kack et Chabourine face à Auxerre et désormais Cambot contre Roubaix.

Le contraste avec la saison dernière interpelle : l’ASSE n’avait inscrit aucun de ses onze buts de championnat de la tête. Une évolution d’autant plus étonnante que l’effectif précédent comptait quatre joueuses dépassant 1,75 mètre, contre aucune cette saison.

Chandioux semble donc moins miser sur les centimètres que sur les déplacements, la qualité des frappes et le travail des zones. Encore marginale il y a quelques mois, cette arme commence déjà à devenir une véritable signature des nouvelles Vertes.