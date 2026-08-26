Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en seulement 3 matchs de Ligue 2 BKT, Irvin Cardona réalise un démarrage étincelant sous le maillot stéphanois. Mis à l'honneur par beIN Sports dans une compilation de ses meilleures actions, l'attaquant de 29 ans profite pleinement du système tactique ultra-dynamique mis en place par Ian Cathro.

Avec 10 buts inscrits pour un seul encaissé et trois victoires en autant de rencontres, l'AS Saint-Étienne réalise un début de championnat parfait. Au cœur de cette réussite collective, Irvin Cardona crève l'écran. Aligné d'entrée lors des trois premières journées (191 minutes de jeu au total), le numéro 9 stéphanois affiche une efficacité redoutable.

Le système tactique qui libère Cardona

Loin de se cantonner à un rôle d'avant-centre fixe, Irvin Cardona s'épanouit dans une animation offensive qui bouge énormément. Le coach stéphanois mise sur une liberté totale de mouvement entre ses trois éléments offensifs. Tout cela repose sur des permutations constantes entre les offensifs qui sont parfaitement huilées.

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Lorsqu'un ailier comme Augustine Boakye ou Thierno Ballo repique dans l'axe, Cardona prend le couloir, et inversement. Ces dézonages permanents et ses appels croisés en diagonale dans le dos des centrales adverses désorganisent totalement les blocs défensifs. Par conséquent, aucun défenseur central ne parvient à fixer son marquage sur un même joueur pendant 90 minutes.

Un bloc collectif en soutien total

Cette liberté offensive repose également sur l'assise défensive et la qualité de relance du bloc stéphanois. La charnière centrale Le Cardinal - Nair apporte une sérénité constante, tandis qu'au milieu, l'impact physique et la disponibilité technique permettent de sortir proprement les ballons sous pression.

Bien plus qu'une simple forme passagère, ce début de saison réussi par Irvin Cardona est le résultat logique d'un écosystème sur-mesure. Portée par cette dynamique collective et une exigence de chaque instant, l'ASSE dispose d'un atout maître pour régner sur la Ligue 2 BKT. Il va maintenant falloir que Cardona et ses coéquipiers confirment lors des prochaines journées. Cela débutera lundi 31 août sur la pelouse du DFCO.