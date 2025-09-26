La 8e journée de Ligue 2 débute ce vendredi avec plusieurs affiches déterminantes. L’AS Saint-Étienne, solide leader, accueille Guingamp dans un choc attendu. Derrière, Troyes et Pau veulent maintenir la cadence, tandis que le bas de tableau commence à s’agiter.

Toujours invaincue après sept journées (5 victoires, 2 nuls), l’AS Saint-Étienne caracole en tête avec 17 points. Les Verts reçoivent Guingamp, 8e, qui reste sur un succès face à Dunkerque (2-1). Un match qui pourrait permettre aux hommes d'Eirik Horneland de confirmer leur solidité défensive (seulement 7 buts encaissés) et d’envoyer un message fort à la concurrence.

Troyes et Pau en embuscade

Juste derrière l’ASSE, Troyes (16 pts) accueille Annecy avec l’ambition de rester dans le rythme des Stéphanois. Les Troyens restent sur une victoire convaincante à l’extérieur (3-1 à Red Star) et possèdent la meilleure défense du championnat (6 buts encaissés).

De son côté, Pau (14 pts) ira défier Rodez dans un duel piégeux. Les Palois, surprenants troisièmes, voudront prolonger leur belle série et confirmer leur statut de révélation de ce début de saison.

Le Red Star et Reims pour recoller

Le Red Star (13 pts) devait se déplacer à Boulogne-sur-Mer, mais la rencontre a été reportée. Une occasion manquée de recoller au podium. En revanche, Reims (11 pts), 5e, se déplace à Nancy (6e, 11 pts). Un duel direct entre prétendants à la montée qui promet d’animer le week-end.

En bas de tableau, la lutte s’intensifie

Si Bastia (18e, 2 pts) semble déjà en grande difficulté, Grenoble (17e, 5 pts) est dos au mur et doit réagir à domicile contre Bastia. Boulogne-sur-Mer (16e, 6 pts) peine également à décoller malgré sa victoire surprise à Montpellier la semaine dernière.

Dunkerque (15e, 6 pts) reçoit Amiens (9e, 9 pts) dans un match important pour prendre de l’air.

Ligue 2 : Programme de la 8e journée

Vendredi 26 septembre – 20h : Nancy – Reims ; Rodez – Pau ; Clermont – Le Mans ; Troyes – Annecy ; Grenoble – Bastia Samedi 27 septembre – 14h : Laval – Montpellier ; Dunkerque – Amiens Samedi 27 septembre – 20h : Saint-Étienne – Guingamp Lundi 29 septembre – 20h45 : Boulogne-sur-Mer – Red Star