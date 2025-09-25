Comme après chaque rencontre, Patrick Guillou a livré sa chronique pour Le Progrès. Face à Amiens, l’ASSE a su s’imposer, mais sans briller. Une prestation moyenne que le consultant de beIN Sports qualifie de « victoire low cost », obtenue au prix du strict minimum.

Trois jours après leur feu d’artifice 3-2 contre Reims, les Verts retrouvaient la pelouse. Ils avaient un déplacement périlleux à Amiens. L'équipe de l'ASSE montre de la détermination, mais pêche dans la finition.

Stassin trouve le poteau à la 16e minute, Davitashvili se montre inspiré, Boakye oblige Bernardoni à une belle parade… mais le score reste vierge. Comme l’analyse Patrick Guillou : « Seule la victoire est à retenir. Dans un match très moyen, les Verts rappellent à tout le monde que ce succès mal fagoté assure l’essentiel. »

Le pressing haut voulu par Horneland gêne Amiens par séquences, mais manque parfois de coordination, laissant des espaces exploitables.

Stassin délivre l’ASSE d’un match sans éclat

Le second acte est plus décousu. L’ASSE tente d’accélérer le jeu, mais Amiens tient bon. À la 78e minute, Davitashvili, après une frappe sur le poteau, permet à Stassin de conclure en renard des surfaces. L’attaquant belge inscrit là son troisième but consécutif.

Patrick Guillou compare cette performance à un vol sans grand confort : « Les supporters applaudissent l’atterrissage d’un zinc verdâtre ballotté par quelques trous d’air. Le tableau d’affichage et le classement actuel permettent de voyager au-dessus des nuages. »

Malgré quelques situations chaudes en fin de match, l'ASSE, bien que sous pression, tient bon. Ils empochent une victoire précieuse…

Guillou met en garde : vigilance face au relâchement

Dans sa chronique, Guillou souligne les limites tactiques affichées par les Verts : « Moins d’efforts, moins d’agressivité exposent la compacité du bloc chargé de protéger Larsonneur. » Il alerte également sur les difficultés face à des adversaires capables de gérer le joueur libre ou de varier le tempo.

La rentrée musclée de Moueffek a permis de ramener un peu d’intensité. « Il a été l’impact player espéré », note Guillou. Mais globalement, « quelques joueurs ont semblé en dedans physiquement et mentalement. » Ainsi sur le terrain, l'ASSE pourrait bénéficier d'un regain d'énergie.

Le consultant conclut avec humour, mais fermeté : « Malgré les ordres de Commandant Eirik, personne au club ne doit se satisfaire de cette victoire low cost. » L’ASSE continue de mener le classement. Cependant, le match à venir face à Guingamp devra montrer un visage plus conquérant pour entretenir la dynamique.