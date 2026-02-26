L’ASSE va-t-telle rayonner à l’international ? Deux étudiants américains ont découvert les Verts grâce à Timothée Chalamet… avant de vivre leur premier match à Geoffroy-Guichard. Et leur réaction en dit long sur l’effet médiatique provoqué.

On parle souvent de l’impact d’une image. Celle de Timothée Chalamet avec le maillot de l’ASSE à la télévision américaine n’était peut-être pas anodine. Elle a traversé l’Atlantique. Jusqu’à Peter et Ethan, deux étudiants américains de 20 ans en visite dans la Loire.

Avant même de poser le pied à Geoffroy-Guichard, ils avaient entendu parler des Verts. « On avait entendu parler de votre équipe grâce à Timothée Chalamet qui en a parlé à la TV américaine avec son maillot des Verts. »

Le coup de projecteur n’est pas passé inaperçu. Mais ce qu’ils ont vécu ensuite a dépassé leurs attentes.

« On se croyait au Super Bowl ! »

Habitués aux grandes enceintes américaines, les deux étudiants ne s’attendaient pas à une telle atmosphère. « L’ambiance à Geoffroy-Guichard est extraordinaire, on ne connaît pas ça. Chez nous, c’est plus feutré. »

Puis la comparaison tombe. « Assister en direct à un match, c’est hallucinant… On se croyait au Super Bowl ! »

Le parallèle est fort. Aux États-Unis, le Super Bowl est l’événement sportif ultime. Comparer un match de l’ASSE à cette référence culturelle en dit long sur l’intensité ressentie. Ils insistent aussi sur la fidélité du public stéphanois.

« Que les Verts perdent ou gagnent, les supporters sont toujours là, incroyables ! »

L'ASSE : Un club qui marque au-delà du terrain

L’effet Chalamet ne se limite pas à une opération de communication. Il agit comme une porte d’entrée. Sans ce passage télévisé, Peter et Ethan n’auraient peut-être jamais associé Saint-Étienne à un club mythique du football français.

Mais une fois dans le Chaudron, c’est l’identité verte qui a parlé. Passion. Fidélité. Intensité.

Comme quoi, un maillot porté au bon moment peut faire vibrer jusqu’aux États-Unis. L’effet Chalamet ? Bien réel.

Source : Le Progrès