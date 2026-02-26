À l’ASSE, Brice Maubleu incarne l’état d’esprit attendu dans un club qui se veut ambitieux. Doublure chez les pros, le gardien n’hésite pas à descendre en réserve pour encadrer les jeunes lors du Challenge Espoirs. Un rôle assumé, et précieux.

Numéro 2 dans la hiérarchie derière Gautier Larsonneur, Brice Maubleu aurait pu se contenter d’attendre son heure. Il a choisi l’engagement. Cette semaine encore, le portier stéphanois a disputé la rencontre du Challenge Espoirs face à Monaco avec la réserve. Et il ne l’a pas fait à reculons.

« C’est pour ça aussi que je viens jouer, moi je déteste perdre », a-t-il lancé après la victoire aux tirs au but (0-0, 5-4 t.a.b.).Même dans une compétition parallèle, même avec les jeunes, l’exigence reste la même. Pas question de prendre la rencontre à la légère.

Un cadre au service des jeunes Verts

À 36 ans, Brice Maubleu est le doyen du groupe réserve. Son rôle dépasse largement les arrêts sur sa ligne. « J’apporte un peu d’expérience dans ce groupe et je communique pas mal avec les défenseurs. Ce sont de jeunes joueurs qui ne jouent pas forcément en réserve, donc il faut un peu encadrer. »

Dans un effectif en construction, cette présence compte. Le Challenge Espoirs permet d’expérimenter, de jouer plus libéré. Maubleu veille au grain.

« On est dans la formation et il faut qu’il y ait du jeu. Il y a moins de pression dans ce genre de matchs, mais il faut qu’il y ait cet esprit de compétition chez les jeunes joueurs, sinon ils ne feront pas carrière. »

Le discours d’un joueur qui connaît les exigences du haut niveau et refuse toute forme de relâchement.

Un état d’esprit irréprochable à l'ASSE

Descendre en réserve quand on est doublure chez les pros peut être vécu comme une relégation. À l'ASSE, ce n’est pas le cas pour Brice Maubleu. « J’aime bien ça, puis il y a le plaisir du jeu. Malgré l’âge et le statut de numéro 2, on a toujours envie de jouer. »

Le message est clair. Pas de frustration. Pas d’ego mal placé. Juste l’envie de jouer, de transmettre et de gagner. Dans un club comme l’ASSE, où la formation reste une priorité, ce type de comportement a valeur d’exemple.

Brice Maubleu ne fait pas que garder les buts. Il garde aussi l’esprit compétitif des jeunes Verts. S'il n'a pas convaincu lors de ses rares apparitions en pro, l'état d'esprit de l'ancien grenoblois est à souligner.

