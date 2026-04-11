Ce samedi soir, l’ASSE recevait Dunkerque à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 30e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours engagés dans une lutte serrée pour la montée. Après le match nul concédé à Nancy (1-1) la semaine précédente, les Stéphanois voulaient réagir devant leur public. À l’issue de la rencontre, plusieurs joueurs se sont arrêtés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions et revenir à chaud sur les moments clés du match.

Anton Sekongo (Dunkerque) : "On était venus avec l’envie de produire du jeu, comme on essaie de le faire à chaque match. On est tombés sur une très bonne équipe de Saint-Étienne. On a voulu rester fidèles à nos principes, mais on perd deux ballons qui nous coûtent cher. Sur ce type de situation, ils ont été efficaces. C’est frustrant, mais ça fait partie de notre identité de jeu. On ne va pas changer maintenant. Il faut continuer à travailler et essayer de bien finir la saison."

"Parfois, on perd des ballons dans des zones dangereuses, mais c’est aussi ce qui nous permet de créer des occasions en repartant de derrière. On assume cette manière de jouer. Elle nous a apporté des résultats cette saison. On va continuer dans ce sens et essayer de mieux gérer ces moments."

Stassin (ASSE) : "Le coach nous dit de ne pas trop regarder le classement"

Lucas Stassin (ASSE) : "Franchement, aujourd’hui j’étais fatigué. On a énormément couru sans ballon, mais ça a payé. On récupère des ballons haut et ça nous permet d’ouvrir le score. Pour nous, les attaquants, ce sont des matchs pas toujours simples, parfois un peu frustrants, mais quand l’équipe est récompensée, ça fait du bien."

"Sur mon but, je n’ai pas trop réfléchi. Quand on est dans la surface, il faut être instinctif. Heureusement, ça rentre. C’est dommage parce qu’on encaisse rapidement derrière et on ne profite pas longtemps de l’avantage. Mais en deuxième période, on a su réagir. Ils ne se sont pas créés beaucoup d’occasions et on a réussi à aller chercher cette victoire."

"C’est une très bonne opération. Le coach nous dit de ne pas trop regarder le classement, mais à ce stade de la saison, forcément, on y jette un œil. Le plus important, c’est de rester concentrés sur chaque match. On a fait le travail aujourd’hui, maintenant il faut enchaîner."

Abdoulaye Kante (ASSE) : "C’est une victoire importante. Le début de match a été compliqué pour nous. On a eu des occasions, mais on encaisse derrière. À la mi-temps, on a ajusté certaines choses avec le coach, et ça nous a permis d’être plus efficaces en seconde période."

"On restait sur une bonne série. Le dernier match avait été plus difficile, mais on a su réagir à domicile. C’est important dans ce sprint final. Il faut continuer sur cette dynamique et enchaîner."