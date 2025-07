Il y a plus de 2 semaines , les hommes d’Eirik Horneland étaient de retour du côté de l’Étrat pour poursuivre leur préparation après un séjour en Haute-Loire. Ils ont ensuite pris la direction d’Aix-Les-Bains pour leur second stage. Le club nous propose un retour en images sur ce stage en Savoie



Les Verts restent sur 2 défaites de rang durant la pré-saison. Après une victoire face à Troyes (1-0) le 12 juillet, les stéphanois ont perdu face au Servette puis face au Paris FC. L’ASSE terminera sa préparation ce samedi du côté de la Sardaigne. Les hommes d’Eirik Horneland défieront Cagliari samedi soir.

Le stage à Aix-Les-Bains écourté par l’ASSE

Le jeudi 17 juillet, l’ASSE débutait son stage à Aix-Les-Bains. Le lendemain, les hommes d’Eirik Horneland disputaient leur 3ème match de préparation. Les stéphanois se sont inclinés 3-2 face au Servette après avoir dominé en première période. Irvin Cardona avait ouvre le score avant la pause avant que les Suisses ne renversent la partie en 2ème mi-temps. Les nombreux changements opérés par les 2 entraîneurs ont permis au Servette d’inscrire 3 buts et de remporter le match. Augustine Boakye réduira l’écart en fin de partie.

3 jours plus tard, l’ASSE prenait la décision de quitter prématurément la Savoie. Les stéphanois ont quitté Aix-Les-Bains dès mardi matin alors que le stage devait se clôturer ce vendredi 25 juillet. Le club a évoqué un problème au niveau de la pelouse du stade de la commune.

Le stage a Aix-Les-Bains a été l’occasion pour certains de connaître leur bizutage à l’ASSE. Les nouvelles recrues sont passés à cette étape essentielle d’intégration dans un groupe. Mahmoud Jaber et Chico Lamba ont donc étés invités à pousser la chansonnette des l’arrivée en Stage.

Alors qu’il n’a pas été recruté cet été, Ben Old a également du chanter devant ses coéquipiers. Le néo-zélandais a été sanctionné d’un retard à l’entraînement et avait le choix entre la danse ou le chant. Le club nous offre également des séquences au sein de l’activité canoë sur le lac du Bourget à Aix-Les-Bains.

Joshua Duffus avec le groupe sans avoir officiellement rejoint l’ASSE

Eirik Horneland a livré un discours à ses joueurs la veille du match amical face à Genève : "Demain, c'est le match contre Servette. Le terrain est très large. C'est un bon test parce qu'on peut tester l'équipe sans le ballon. Mais la première chose pour moi, c'est qu’on soit bons avec le ballon. Donc on va vous tester la dessus."

Cette rencontre était l’occasion de revoir Aïmen Moueffek. Le milieu s’est exprimé avant son retour en match : "Ça va, on est bien ici. Une bonne montagne, de la bonne herbe, de l'oxygène. Je me sens bien. J'ai repris avec le groupe, donc je suis content. Tout se passe bien. Je suis à 100 %, impeccable. Normalement, demain, je vais jouer. À part si le coach change d'avis, mais normalement, je devrais faire mes premières minutes… C'est mon premier match amical. On joue contre le Servette FC, a Aix-les-Bains. Là, on est prêts avec les Greens (Angels) Ils sont là. Voilà, on est prêts. On essaie de faire un bon match. Ça va vite. On est déjà au troisième match. La saison reprend bientôt. On va essayer de faire un bon match pour mettre les automatismes et pour bien préparer la saison."

La nouvelle recrue, Chico Lamba disputait aussi ses premières minutes de la pré-saison avec l’ASSE : "Je me sens bien, mais aussi fatigué, c’est dur. Mais je me sens bien et heureux d'être ici évidemment. Le stage ? On a une belle vue. C'est le premier jour, on est bien. J’ai hâte d’être au premier match, de mettre le maillot pour la première fois. Je suis impatient."

Présent au stage, Joshua Duffus a pu s’exprimer avant la rencontre face au Servette à la quelle il n’a pas pris part: "Trop envie. J’ai rencontré les supporters. Je suis content. C’est un nouveau challenge, j’ai hâte de commencer. Je suis vraiment heureux."