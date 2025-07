Le nouveau maillot Third de l’AS Saint-Étienne, tant attendu par les supporters, sera officiellement présenté ce vendredi. Les Verts l’étrenneront dès samedi face à Cagliari lors du Trophée Luigi Riva.

Alors que la saison 2025-2026 approche à grands pas, l’AS Saint-Étienne poursuit la présentation de ses nouvelles tenues. Après les maillots domicile et extérieur, c’est au tour du maillot Third de faire son apparition. Le club a annoncé qu’il sera dévoilé ce vendredi 1er août, à la veille du match de gala face au Cagliari Calcio, en Italie.

Ce troisième jeu de maillot est souvent synonyme d’audace, de modernité et de rupture avec les codes traditionnels. À ce titre, les supporters s’interrogent : verra-t-on un maillot noir, doré, violet ou une couleur inédite pour les Verts ? Une première réponse est donnée par le club dans sa dernière vidéo où Ben Old affirme aimer le vert mais apprécier la couleur du maillot qu’il découvre.

Le maillot Third de l’ASSE porté dès samedi face à Cagliari

Ce samedi 2 août, l’AS Saint-Étienne disputera un match prestigieux contre Cagliari, club de Serie A, dans le cadre du Trophée Luigi Riva, en hommage à la légende italienne. À cette occasion, les joueurs de l’ASSE arboreront pour la première fois leur tout nouveau maillot Third.

L’impact marketing d’un maillot Third

Plus qu’un simple maillot, la tenue Third est devenue un vecteur fort d’identité visuelle et marketingpour les clubs professionnels. L’AS Saint-Étienne ne fait pas exception à la règle. En optant souvent pour un design disruptif, cette tenue alternative attire une clientèle différente, plus jeune, souvent plus sensible à l’originalité.

Avec la montée en puissance de la vente en ligne et la forte attente des collectionneurs, chaque lancement de maillot devient un levier de visibilité et de chiffre d’affaires. Pour l’ASSE, c’est aussi un moyen de renforcer le lien avec sa communauté, toujours très attachée aux symboles du club.

Rendez-vous donc vendredi pour découvrir cette nouvelle pièce qui viendra compléter la panoplie 2025-2026 des Verts !