À 34 ans, Thomas Monconduit s’apprête à vivre sa dernière saison en tant que joueur professionnel. Après avoir prolongé son contrat d’un an avec l’Amiens SC, l’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne a officialisé sa décision : il mettra un terme à sa carrière en fin de saison et se formera pour devenir coordinateur sportif.

Formé à Auxerre et passé par Lorient, Amiens puis Saint-Étienne, Thomas Monconduit a connu une carrière solide au sein du football professionnel français. Revenu à Amiens en février dernier, il a rapidement retrouvé ses marques dans le club où il a disputé le plus grand nombre de matchs.

Avec l’ASSE, il a porté le maillot vert à 50 reprises entre 2022 et 2025, participant activement à la remontée en Ligue 1 lors de la saison 2023-2024. Son expérience et son rôle dans le vestiaire avaient alors été soulignés comme des éléments clés dans le succès de cette campagne. Malgré un temps de jeu réduit sur la fin, il avait conservé une image positive auprès des supporters stéphanois.

Un retour à Amiens motivé par le plaisir de jouer

Sur le site officiel du club picard, Monconduit a expliqué ce qui l’avait poussé à revenir dans la Somme : « Je ne savais pas du tout où j’en étais physiquement, car mon dernier match remontait à juin 2024 avec Saint-Étienne. J’ai été surpris et j’étais surtout content de rejouer et de retrouver Amiens. J’ai tout simplement repris du plaisir, que ce soit sur le terrain ou au quotidien. »

Courtisé par plusieurs clubs, il a volontairement écarté d’autres propositions : « J’ai reçu de belles offres, mais ma volonté, c’était de rester ici. M’inscrire dans la continuité et travailler au club par la suite. »

Une reconversion déjà planifiée pour Thomas Monconduit

La suite est déjà écrite : Thomas Monconduit se formera à Amiens pour devenir coordinateur sportif, un rôle qu’il considère essentiel dans la structuration d’un club : « C’est un poste important qui crée du lien entre tous les rouages. Quand on est joueur, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe en coulisses. J’ai envie d’apprendre comment fonctionnent le président, le staff, le directeur sportif et tous ceux qui œuvrent chaque jour. »

Il cite même en exemple Jean-Louis Leca, passé par la même transition au RC Lens avant de rejoindre le staff. Monconduit entend suivre un chemin similaire en s’investissant durablement dans son club formateur.

Une page qui se tourne, des souvenirs à Saint-Étienne

Chez les Verts, Thomas Monconduit laisse le souvenir d’un joueur arrivé avec beaucoup de motivation pour endosser le maillot vert. Son passage ne restera toutefois pas dans les annales du club. Souvent blessé, il n'aura pas réellement apporté sportivement à l'ASSE. Son passage a été marqué par la reconstruction d’une équipe en difficulté et par la saison de la remontée. Il a souvent été utilisé dans des rôles défensifs, parfois comme sentinelle, apportant sa rigueur tactique et son expérience dans une Ligue 2 toujours délicate à aborder quand on a touché l'élite.