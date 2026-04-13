Hier soir, les Verts se sont imposés 2-1 face à Dunkerque au terme d’un match intense. Une rencontre où les Stéphanois ont beaucoup couru et beaucoup pressé, retour sur le match en statistiques sur ce ASSE-Dunkerque.

Trois points de plus, précieux dans ce sprint final, pendant que les concurrents directs ont perdu du terrain ce week-end. Saint-Étienne recolle à un point de Troyes avant son match de lundi à Rodez.

Hier soir, c’est un adversaire très joueur qui s’est présenté dans le Chaudron, avec conviction et constance, car sur les deux mi-temps, le partage du ballon est resté à quasi 50-50. Chacune des deux équipes a proposé environ 450 passes. Un partage quasi parfait du ballon et du temps de possession.

Pour autant, les momentum sont à mettre au profit des Stéphanois. Plus hauts et plus incisifs dans le pressing et l’utilisation du ballon à la récupération.

Plus conquérants, moins efficaces

Avec 3,24 xG, l'ASSE signe sa deuxième meilleure performance offensive de la saison, derrière le 6-0 infligé à Pau en octobre dernier.

Le score aurait pourtant pu être bien plus lourd. Les hommes de Philippe Montanier ont parfois manqué de réussite, mais aussi fait de mauvais choix dans le dernier geste. Ils se sont également heurtés à une défense dunkerquoise solide et à un gardien en grande forme.

Mathys Niflore, côté nordiste, a été l’un des hommes du match. Auteur de 5 parades, il termine la rencontre avec 0,53 but évité, confirmant son rôle déterminant dans le maintien de Dunkerque dans le match.

Malgré cela, les Verts ont largement dominé : 20 tirs contre 6, et 7 tirs cadrés contre 2.

Offensivement, les Stéphanois ont fait preuve de détermination et de patience pour forcer le résultat.

Cette détermination à casser le verrou dunkerquois illustre les deux buts stéphanois, qui proviennent d’erreurs et de pertes de balle provoquées par le pressing.

Une victoire au courage pour l'ASSE

L’USL Dunkerque jouait l’une de ses dernières cartes pour accrocher le top 5 et est venue à Geoffroy-Guichard avec de vraies intentions. Les Nordistes ont même légèrement dominé la possession (51 %), cherchant à faire courir les Stéphanois.

Mais les Verts ont su répondre avec intelligence. Bien en place défensivement, ils ont maîtrisé le rythme sur les deux mi-temps, laissant parfois le ballon pour mieux exploiter les transitions.

Là où Saint-Étienne a réellement fait la différence, c’est dans les duels : 55 gagnés contre 43.

Beaucoup de ces duels ont été remportés dans les 30 derniers mètres, preuve d’un pressing haut et surtout efficace.

Résultat : les deux buts stéphanois viennent directement de récupérations offensives.

• Boakye profite d’une erreur de relance plein axe dans la surface pour servir Stassin

• Jaber, décisif à son entrée, récupère un ballon haut menant à l’action conclue par Zuriko

Une victoire construite sur l’impact, l’agressivité et la capacité à punir immédiatement l’adversaire.

Les entrants ont fait la différence

Entré en cours de jeu, Jaber (ASSE) a totalement contribué à maintenir la dynamique du match.

Le milieu israélien, de retour à la compétition, n’a eu besoin que de 36 minutes pour peser fortement.

Avec 11 duels disputés et une interception décisive menant au but de Davitashvili, il montre que Philippe Montanier pourra compter sur lui.

Son activité et son impact dans les duels ont été précieux, notamment dans le dernier tiers d’un match aussi engagé.

À l’approche des 4 dernières journées, ce type de profil pourrait devenir essentiel pour tenir l’intensité du sprint final. Saint-Étienne fait le plein de points, retrouve ses hommes dans les moments clés de cette saison.