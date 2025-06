La saison 2024-2025 terminée, l'ASSE prépare déjà son retour en Ligue 2. Si le mercato était officiellement fermé entre le 10 et le 16 juin, les Verts n'ont pas arrêté de travailler pour autant. En plus, le club a reçu le feu vert de la DNCG. Retrouvez les enseignements de la semaine du 15 juin.

Ouvert du 1er au 10 juin, notamment pour permettre aux clubs engagés à la Coupe du monde des clubs de se renforcer, le mercato estival était sur pause cette semaine. Pour autant, l'ASSE n'est pas restée inactive et continue de prospecter pour améliorer son effectif en vue d'une remontée immédiate en Ligue 1. Après Irvin Cardona, Maxime Bernauer a vu son option d'achat être levée, tandis qu'un milieu israélien est sur le point de débarquer. Du côté du staff, des mouvements sont également à prévoir. Voici ce qu'il faut retenir de la semaine du 15 juin.

Mardi 10 juin

Mercato : Signature imminente pour Mahmoud Jaber

Relégués en Ligue 2, les Verts entendent rebondir rapidement, conformément aux engagements du président Ivan Gazidis. Pour cela, le club mise sur un recrutement ciblé et déterminé.

L’un des premiers renforts pourrait être Mahmoud Jaber, milieu défensif de 25 ans évoluant au Maccabi Haïfa. Le joueur est tout proche de s’engager avec Saint-Étienne. Il était attendu en France pour passer sa visite médicale qui s’est avérée concluante, après avoir quitté le rassemblement de la sélection israélienne. Un accord aurait été trouvé autour de 2 millions d’euros, plus 400 000 euros de bonus, pour un contrat de quatre ans.

Arrivée à l'ASSE prévue lundi

Selon Le Progrès, Mahmoud Jaber, milieu de terrain du Maccabi Haïfa, va s’engager avec l’AS Saint-Étienne lundi 16 juin, date d’ouverture du mercato français. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, il ne reste plus aucun obstacle à sa signature. Le transfert est estimé à environ 2 millions d’euros, hors bonus, avec un contrat de quatre ans.

Toujours en sélection avec Israël vendredi, il a été dispensé du match amical contre la Slovaquie mardi, ce qui lui a permis de venir en France plus tôt. Après sa signature, il retournera brièvement en Israël avant de rejoindre les Verts pour la reprise le 19 juin.

Mercredi 11 juin

Maxime Bernauer s'engage officiellement avec l'ASSE

Irvin Cardona a prolongé son aventure avec l’AS Saint-Étienne pour trois saisons. Déjà passé par le club en 2024, puis revenu en janvier 2025, l’attaquant de 27 ans s’est imposé comme un élément clé, notamment lors de la montée en Ligue 1.

Malgré la relégation en Ligue 2, Cardona reste fidèle aux Verts, affirmant son attachement au club et à ses supporters. Polyvalent, expérimenté et engagé, il incarne le premier renfort fort du mercato estival. L’ASSE mise sur lui pour guider la reconstruction et viser un retour rapide dans l’élite. Une situation que le board stéphanois pouvait répéter en conservant Maxime Bernauer, l’autre recrue de l’hiver 2025. C'est désormais chose faîte pour le natif d'Hennebont (Morbihan), Vert jusqu'en 2027.

Les mots de Bernauer et Horneland

Maxime Bernauer : "Je suis très heureux et fier de faire officiellement partie de la grande famille de l’ASSE. La saison passée est maintenant terminée, nous devons en tirer les enseignements et se concentrer sur l’avenir. Nous avons une seule mission : remettre le club à sa place. Nous aurons évidemment encore et toujours besoin du Peuple Vert. J'ai hâte de le retrouver dans le Chaudron."

Eirik Horneland, entraîneur de l'ASSE : "Nous sommes très heureux que Maxime (Bernauer) continue l’aventure avec nous. Il joue avec beaucoup d’autorité et a la capacité à tirer les autres vers le haut. Son ambition et son caractère font de lui un leader naturel, sur le terrain comme en-dehors. Nous avons de grandes attentes le concernant dans les années à venir."

Jeudi 12 juin

DNCG : feu vert pour l'ASSE !

Alors que la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a debuté le mardi 27 mai 2025 ses auditions des clubs professionnels, son président Jean-Marc Mickeler a alerté sur une situation économique critique. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 affichent un déficit d’exploitation colossal, hors ventes de joueurs. Un écart qui illustre une gestion structurellement déséquilibrée, aux conséquences potentiellement lourdes pour le football français.

Ce gouffre financier ne s’explique pas uniquement par la baisse des droits télévisés. Mickeler pointe une dérive remontant à 2018, lorsque les clubs ont commencé à construire leurs budgets sur des recettes espérées du contrat Mediapro, finalement avorté. Cette erreur stratégique a déclenché un cercle vicieux : budgets surestimés, recrutements coûteux, et dépendance croissante aux ventes de joueurs pour rester à flot. Face à ce constat, la DNCG promet une fermeté sans précédent. Les clubs les plus fragiles sont ceux éloignés des compétitions européennes et sans soutien financier solide. Des sanctions allant jusqu’à la rétrogradation administrative ne sont pas exclues. Mickeler a annoncé qu’il n’y aurait aucune indulgence cet été.

Toutefois, il a écarté l’idée d’un effondrement généralisé. La Ligue 1 continuera à fonctionner normalement, avec un nombre suffisant de clubs. Certains comme Reims, Nantes, Angers ou Lyon pourraient néanmoins être touchés, si aucune solution financière durable n’est trouvée.

Les Verts pas inquiétés

Passés devant le gendarme financier du football français, les Verts n'ont, de leur côté, pas été inquiétés.

Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2025-2026, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la DNCG :

LIGUE 2 BKT

A.S. SAINT-ETIENNE : Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

Vendredi 13 juin

Vers un départ majeur dans le staff de l'ASSE ?

Depuis le rachat le 3 juin 2024, KSV et Ivan Gazidis ont privilégié une phase d’observation. Changement d’entraîneur, renforts ciblés, et stabilisation en Ligue 1 ont été les priorités. Mais la relégation en Ligue 2 a forcément accéléré les plans. Olivier Dall'Oglio a été remplacé par Eirik Horneland en décembre, un choix assumé par la nouvelle direction de l'ASSE qui compte bien s'appuyer sur le norvégien. Après une année et plusieurs audits finalisés, le projet s’accélère au niveau structurel, notamment dans la gestion des ressources médicales, point hautement problématique en raison du nombre élevé de blessés.

Le bilan est alarmant ces dernières saisons. Ils sont nombreux à avoir cumulé les pépins physiques. Des blessures récurrentes qui ont rapidement alerté la nouvelle direction de l'ASSE. Ce n'est pas nouveau puisque nous vous évoquions que le sujet était sur la table déjà en février dernier. KSV juge les résultats du corps médical et la préparation physique non satisfaisante. Après un diagnostic profond, place à la réorganisation. Rôles, process, méthodes de suivi. L’objectif est clair : limiter drastiquement les absences longue durée sur la saison à venir. De quoi occasionner du mouvement.

Benjamin Guy sur le départ

Le 13 juin, Mohamed Toubache rapporte que Benjamin Guy pourrait quitter l’ASSE : "Ne servant qu’à poser les plots, Benjamin Guy serait sur le départ. Humainement, un type exceptionnel… proche voir trop proche des joueurs (ce qui lui est reproché par certains) Réflexion du board #ASSE pour faire évoluer l’aspect suivi médical."

La relégation change la donne : KSV ne peut se contenter de stabilisation, il faudra reconstruire l'ASSE. La restructuration du secteur médical s’inscrit dans un programme plus vaste : recrutement ciblé, évolution de l’encadrement staff, méthodes modernisées. Si Benjamin Guy devait quitter, ce serait un signal fort envoyé : l’ASSE veut changer de visage, et cela passera par des changements internes.