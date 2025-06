Après 6 mois dans le Forez, Maxime Bernauer avait 2 options pour son avenir. Voir l’ASSE lever son option d’achat ou Retourner à Zagreb. Le club ligérien a fait son choix pour le défenseur passé par le Paris FC.

Début mai, Maxime Bernauer évoquait son avenir à l’ASSE : "Il faudra voir ça avec le club. L'option d'achat est là en cas de descente aussi parce que c'était une volonté du club d'avoir des prêts avec option d'achat qui puissent être là même en cas de Ligue 2 et j'avais accepté ça. Maintenant, je pense que le club attend aussi de voir s'il y a maintien ou pas pour voir un peu leurs projections. On aura des discussions au moment venu. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire si je serai là ou je ne serai pas là. Ça serait de mentir. Maintenant, je me sens bien ici, c'est sûr."

Les situations des recrues du mercato hivernal clarifiées

Irvin Cardona a prolongé son aventure avec l’AS Saint-Étienne pour trois saisons. Déjà passé par le club en 2024, puis revenu en janvier 2025, l’attaquant de 27 ans s’est imposé comme un élément clé, notamment lors de la montée en Ligue 1.

Malgré la relégation en Ligue 2, Cardona reste fidèle aux Verts, affirmant son attachement au club et à ses supporters. Polyvalent, expérimenté et engagé, il incarne le premier renfort fort du mercato estival. L’ASSE mise sur lui pour guider la reconstruction et viser un retour rapide dans l’élite. Une situation que le board stéphanois pouvait répéter en conservant Maxime Bernauer, l’autre recrue de l’hiver 2025.

"L’AS Saint-Étienne confirme avoir levé l'option d'achat prévue dans le cadre du prêt de Maxime Bernauer par le Dinamo Zagreb (Croatie). Le défenseur est désormais lié au club jusqu'en 2027 !

Natif d’Hennebont dans le Morbihan et formé au Stade Rennais, Maxime Bernauer a rejoint l'ASSE l'hiver dernier en provenance du Dinamo Zagreb (Croatie), club avec lequel il comptait 43 apparitions dont certaines en Champions League. Pour ses six premiers mois à l'ASSE, le défenseur central aura pris part à 11 rencontres de Ligue 1 McDonald's.

Grand connaisseur de la Ligue 2 BKT, un championnat où il a disputé 65 matchs sous les couleurs du Paris FC, Maxime Bernauer s'apprête désormais à entamer un exercice sous les couleurs stéphanoises. Il apportera toutes ses qualités et sa connaissance d'un championnat exigeant aux Verts à l'occasion de cette saison 2025-2026. Le défenseur central est dorénavant lié à l'ASSE jusqu'en 2027. "