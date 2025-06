Un an après la prise de pouvoir de Kilmer Sports Ventures, les ajustements se précisent à l’ASSE. Le board cible désormais le secteur médical et pourrait se séparer d'un élément majeur.

Depuis le rachat le 3 juin 2024, KSV et Ivan Gazidis ont privilégié une phase d’observation. Changement d’entraîneur, renforts ciblés, et stabilisation en Ligue 1 ont été les priorités. Mais la relégation en Ligue 2 a forcément accéléré les plans. Olivier Dall'Oglio a été remplacé par Eirik Horneland en décembre, un choix assumé par la nouvelle direction de l'ASSE qui compte bien s'appuyer sur le norvégien. Après une année et plusieurs audits finalisés, le projet s’accélère au niveau structurel, notamment dans la gestion des ressources médicales, point hautement problématique en raison du nombre élevé de blessés.

Le suivi médical dans le viseur

Le bilan est alarmant ces dernières saisons. Ils sont nombreux à avoir cumulé les pépins physiques. Des blessures récurrentes qui ont rapidement alerté la nouvelle direction de l'ASSE.

Ce n'est pas nouveau puisque nous vous évoquions que le sujet était sur la table déjà en février dernier. KSV juge les résultats du corps médical et la préparation physique non satisfaisante. Après un diagnostic profond, place à la réorganisation. Rôles, process, méthodes de suivi. L’objectif est clair : limiter drastiquement les absences longue durée sur la saison à venir. De quoi occasionner du mouvement.

ASSE : Benjamin Guy sur le départ

Le 13 juin, Mohamed Toubache rapporte que Benjamin Guy pourrait quitter l’ASSE :

"Ne servant qu’à poser les plots, Benjamin Guy serait sur le départ. Humainement, un type exceptionnel… proche voir trop proche des joueurs (ce qui lui est reproché par certains) Réflexion du board #ASSE pour faire évoluer l’aspect suivi médical."

Vers un été de modernisation

La relégation change la donne : KSV ne peut se contenter de stabilisation, il faudra reconstruire l'ASSE. La restructuration du secteur médical s’inscrit dans un programme plus vaste : recrutement ciblé, évolution de l’encadrement staff, méthodes modernisées. Si Benjamin Guy devait quitter, ce serait un signal fort envoyé : l’ASSE veut changer de visage, et cela passera par des changements internes.