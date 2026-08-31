Le départ d'Aïmen Moueffek est désormais officiel. Le milieu de terrain quitte l'ASSE et rejoint Cádiz sous la forme d'un prêt avec option d'achat non obligatoire. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, le joueur formé dans le Forez va découvrir le football espagnol à 25 ans.

L'issue favorable à un départ était espérée depuis samedi. Elle est désormais actée. Aïmen Moueffek quitte Saint-Étienne pour rejoindre Cádiz, pensionnaire de deuxième division espagnole. Le milieu est prêté pour la saison, avec une option d'achat qui ne présente aucun caractère obligatoire. Sa visite médicale, dernière étape avant la signature, n'a révélé aucun obstacle. Le Stéphanois peut donc ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Andalousie. Le dossier s'est réglé rapidement : vendredi, Radio Cádiz révélait l'intérêt grandissant du club espagnol pour Moueffek.

Mercato ASSE : Moueffek quitte son club formateur

Ce départ met un terme, au moins provisoirement, à une longue histoire entre Aïmen Moueffek et l'ASSE. Arrivé au centre de formation à 11 ans, le milieu a franchi les différentes catégories avant de découvrir le monde professionnel en septembre 2020. Sa première apparition avait eu lieu au Vélodrome, lors d'une victoire des Verts face à l'OM (0-2). Dès sa première saison, il avait disputé 19 rencontres de championnat.

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La suite de son parcours l'a installé dans l'effectif stéphanois. Moueffek a connu la relégation de 2022, les deux saisons suivantes en Ligue 2, puis le retour dans l'élite obtenu au printemps 2024. Libre quelques semaines plus tard, il avait finalement choisi de prolonger son aventure dans le Forez. Son nouveau contrat courait jusqu'en juin 2028, avec une année supplémentaire en option.

Deux ans après cette prolongation, la situation sportive a changé. Moueffek n'entrait plus dans les plans de Ian Cathro pour ce début de saison. Il n'a figuré dans aucun groupe lors des trois premières journées de Ligue 2. Son départ était donc recherché avant la clôture du mercato. La piste Cádiz avait pris de l'épaisseur dans les dernières heures avant de déboucher sur cet accord.

Cádiz offre un nouveau départ à Aïmen Moueffek

Le choix de l'Espagne doit maintenant lui permettre de retrouver le terrain. Cádiz cherchait un renfort pour compléter son milieu et avait identifié le Franco-Marocain pour son profil physique. Radio Cádiz soulignait également son expérience, avec 55 rencontres de Ligue 1 et 86 de Ligue 2.

Pour l'ASSE, cette opération règle surtout l'un des dossiers encore ouverts dans le sens des départs. Après Pierre Ekwah, Mickaël Nadé, Ebenezer Annan ou encore Igor Miladinovic, Moueffek quitte à son tour l'effectif de Ian Cathro. Le club poursuit ainsi la réduction d'un groupe qui comptait plusieurs joueurs sans réelle perspective de temps de jeu cette saison.

Le caractère non obligatoire de l'option d'achat conserve toutefois un lien entre Moueffek et Saint-Étienne. Son avenir au-delà de cette saison dépendra de ses performances en Espagne et de la décision de Cádiz. Sous contrat avec les Verts pour plusieurs années encore, il pourrait théoriquement revenir dans le Forez à l'issue de son prêt.

Après toute une carrière professionnelle passée sous le même maillot, Moueffek va découvrir un nouveau club, un nouveau championnat et un environnement différent. Une première expérience loin de Saint-Étienne pour l'un des derniers joueurs de l'effectif professionnel directement issus de la formation stéphanoise.