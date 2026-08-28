La pression monte du côté de la Côte-d'Or. À quelques jours de recevoir l'ASSE pour clore la quatrième journée de championnat, ce lundi, le Dijon FCO a lancé les hostilités sur ses réseaux sociaux. Le Stade Gaston-Gérard se rapproche d'un guichets fermés pour la rencontre face au leader de Ligue 2.

Le club bourguignon a publié un message explicite sur son compte X (anciennement Twitter) pour inciter ses supporters à remplir les dernières travées du stade Gaston-Gérard avant de recevoir l'ASSE : « La tribune CEBFC attend ses derniers supporters. Seulement 1 000 places sont encore disponibles en tribune CEBFC. Lundi, le stade va vibrer. »

Cette communication ciblée montre bien l’engouement suscité par la venue des Stéphanois. Face à l'un des publics les plus fervents de France, la direction dijonnaise pousse pour faire le plein et s'assurer un soutien massif afin de répondre à la ferveur du peuple vert. La tribune Caisse d'Épargne Bourgogne Franche-Comté (CEBFC), l'une des artères centrales de l'enceinte, s’apprête à faire le plein dans un climat électrique.

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Le promu dijonnais s'apprête à recevoir une équipe qui fait déplacer les foules et qui est en pleine confiance. L'ASSE réalise un bon début de saison avec au moins trois buts inscrits par matchs. Leaders avec neuf points sur neuf, les Verts iront en Bourgogne pour poursuivre leur bonne dynamique.

Un stade presque plein, et un parcage rempli pour l'ASSE

Pour les hommes d'Ian Cathro, cette affiche de début de semaine s'annonce comme un véritable test. Les voyages de l'ASSE déplacent systématiquement les foules, et le parcage visiteurs sera également plein. Mais les Dijonnais entendent bien faire respecter la logique du terrain à domicile et comptent sur leur public pour transformer Gaston-Gérard en chaudron d'un soir.

Entre une équipe locale poussée par son public et des Stéphanois bien décidés à imposer leur rythme loin de leurs bases, la rencontre de ce lundi promet une ambiance des grands soirs. Les derniers billets risquent de s’arracher très rapidement d’ici le coup d’envoi de ce DFCO-ASSE.