La rencontre Bastia – Red Star a été arrêtée début décembre suite à un jet de fumigène sur le joueur Bradley Danger. Le supporter corse identifié a été jugé en comparution immédiate. Le Sporting espère limiter les conséquences sportives et financières. Pas gagné.

Le 5 décembre dernier, Bastia célébrait les 120 ans de son club et l’inauguration de sa nouvelle tribune Est. À la 57ᵉ minute du match face au Red Star, Bradley Danger est touché par un fumigène lancé depuis les tribunes. L’engin pyrotechnique rebondit sur son épaule et son bras, provoquant une marque visible. Malgré une blessure qualifiée de légère, l’équipe francilienne refuse de reprendre la partie. L’arbitre n’a d’autre choix que de mettre un terme définitif à la rencontre.

Bastia - Red Star : Un match interrompu, un joueur touché

Cet incident intervient dans un climat déjà tendu. Le coup d’envoi avait été retardé par l’usage massif de fumigènes (71 engins recensés, dont 39 bombes agricoles) et le contexte disciplinaire du SC Bastia n’arrange rien : le club est déjà sous le coup d’une procédure après des incidents survenus lors d’un précédent match contre Laval.

Un supporter identifié et jugé en comparution immédiate

Grâce aux vidéos de surveillance, un ultra du SC Bastia et gérant d’un bar sur l’île, a été identifié. Malgré une tentative de dissimulation (capuche, casquette, écharpe), son visage était reconnaissable selon les informations de l'Equipe. Il s’est présenté au commissariat avant d’être placé en garde à vue, puis jugé ce lundi en comparution immédiate.

Lors de son audition, il a reconnu le geste tout en affirmant n’avoir « jamais voulu viser quelqu’un ». Il parle d’un « moment de désespoir », qu’il regrette. Il explique que les fumigènes étaient déjà présents dans le stade et qu’un « craquage général » était prévu autour de la 60ᵉ minute.

Bastia veut limiter les dégâts

Conscient des risques de sanctions – match à huis clos, retrait de points ou lourde amende – le club corse a porté plainte et s’est constitué partie civile. Son objectif : démontrer qu’il n’est pas responsable de l’acte isolé d’un supporter. Dans un communiqué transmis par son avocat, Bastia met en avant « la réactivité du club et l’importance du travail mené pour identifier l’auteur des faits ».

La commission de discipline de la LFP se prononcera le 22 décembre prochain.

