La saison est terminée, mais l’actualité de l’ASSE reste particulièrement dense. Voici les quatre infos qu’il fallait absolument retenir dans l'actualité stéphanoise de la semaine !

C’est sans doute l’information la plus importante de la semaine. Arrivé en janvier pour succéder à Eirik Horneland, Philippe Montanier ne poursuivra pas l’aventure dans le Forez. Malgré une moyenne de deux points par match et une équipe relancée dans la course à la montée, le technicien et la direction ont décidé de se séparer.

Cette décision ouvre une nouvelle période d’incertitude pour un club qui peine à trouver de la stabilité sur son banc depuis le départ de Christophe Galtier. Plusieurs articles publiés cette semaine ont d’ailleurs rappelé qu’en moins de dix ans, l’ASSE a multiplié les changements d’entraîneurs sans parvenir à installer un projet durable.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le départ de Montanier est d’autant plus étonnant qu’il intervient au moment où une certaine cohérence semblait réapparaître après les mois compliqués vécus sous Horneland.

Kilmer prépare un nouveau virage avec un coach étranger

Dans la foulée du départ de Montanier, une autre information a suscité de nombreux débats : Kilmer Sports Ventures privilégierait la piste d’un entraîneur étranger pour mener l’opération remontée.

Cette orientation interroge forcément. L’expérience Horneland reste récente et la Ligue 2 a souvent démontré que la connaissance du championnat constituait un avantage important. Plusieurs analyses publiées cette semaine ont d’ailleurs souligné que les entraîneurs étrangers champions de Ligue 2 restent très minoritaires malgré quelques exceptions comme Luka Elsner ou Claudio Ranieri.

Au-delà du nom du futur coach, c’est surtout la stratégie de Kilmer qui est désormais scrutée. Après deux mercatos coûteux et un objectif de montée non atteint, la direction joue déjà une partie de sa crédibilité sur ce choix. L'identité du prochain coach devrait être connue rapidement... Un coach étranger... ou pas... ou les deux...

Les supporters de l'ASSE haussent le ton face à Kilmer

Autre événement majeur : la prise de parole des groupes de supporters. Dans un communiqué particulièrement ferme, les ultras stéphanois ont adressé un message clair à la direction canadienne.

Les Magic Fans et les Green Angels demandent davantage de clarté sur le projet sportif et réclament une stratégie lisible pour l’avenir du club. Une phrase résume parfaitement leur état d’esprit : "Notre patience a atteint ses limites."

Voilà qui traduit une forme de rupture entre une partie du Peuple Vert et les dirigeants. Après l’échec des barrages et une deuxième saison consécutive sans montée, le crédit accordé à Kilmer Sports Ventures s’est considérablement réduit.

Davitashvili se rapproche d’un départ

Enfin, le premier grand dossier du mercato semble déjà lancé. Selon plusieurs informations relayées cette semaine, Benfica a entamé des discussions avec l’ASSE pour Zuriko Davitashvili.

Auteur d’une saison aboutie avec 16 buts et 5 passes décisives, l’international géorgien est devenu l’un des actifs les plus précieux du club. Sa valeur marchande est désormais estimée à 12 millions d’euros et plusieurs formations européennes suivent son dossier de près.

Son éventuel départ représenterait un tournant majeur pour Saint-Étienne. Après l’échec de la montée et le probable transfert de Lucas Stassin, les Verts pourraient perdre deux de leurs principaux atouts offensifs. Le chantier du recrutement s’annonce donc considérable.