30 matchs. 50 minutes par rencontre en moyenne. Un but, une passe décisive. La saison 2025-26 d'Aïmen Moueffek avec l'ASSE se résume à peu de chose — et les radars Data'Scout confirment que le flou n'est pas qu'une impression.

Commençons par ce qui ne trompe pas. Moueffek avec le ballon dans les pieds, c'est du haut niveau Ligue 2 — et les centiles ne laissent aucun doute là-dessus. 95e centile en dribbles réussis, 96e en courses progressives, 84e en précision de passe. Le joueur sait avancer, sait garder, sait progresser balle au pied. Sur ces marqueurs-là, il dépasse l'écrasante majorité de ses concurrents à son poste.

Mais un milieu de terrain ne se mesure pas qu'à sa capacité à résister au pressing adverse. Et là, les chiffres racontent autre chose. 25e centile sur les buts. 30e sur les passes décisives. 18e centile sur la distance parcourue — l'un des plus faibles de sa catégorie. À 50 minutes par match en moyenne, Moueffek a souvent joué par petites doses. Titulaire un soir, remplaçant le suivant. Jamais vraiment installé.

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Le physique, point noir persistant

Le radar physique est le plus parlant. Distance parcourue à 18e centile, distance à haute intensité à 29e, courses à haute intensité à 22e. Ce ne sont pas des chiffres catastrophiques — mais ce sont les chiffres d'un joueur qui n'a pas pesé physiquement sur les matchs. Pour un profil comparé à McTominay ou Loftus-Cheek par Data'Scout, c'est un paradoxe difficile à ignorer. Ces joueurs-là existent par leur présence physique autant que par leur technique. Moueffek, lui, est à 179 cm, dribbleur, technicien — et ses données de haute intensité le montrent en dessous du seuil attendu pour un milieu à fort impact.

La vitesse max à 70e centile est une donnée rassurante. Le nombre de sprints à 55e centile aussi. Mais la régularité à haute intensité sur 90 minutes, elle, n'est pas au rendez-vous.

Indice de performance : Moueffek, ni mezzala, ni box-to-box

Data'Scout lui attribue deux positionnements. Mezzala : indice 51, 27e en Ligue 2. Milieu box-to-box : indice 49, 42e en Ligue 2. Des scores médians qui traduisent une réalité simple — Moueffek ne s'est pas imposé dans un rôle défini. Pas assez de volume offensif pour le premier profil, pas assez de présence physique et défensive pour le second. L'ASSE n'a pas non plus semblé trouver comment l'utiliser de manière cohérente sur la durée.

Côté défensif, les centiles confirment les limites : duels défensifs gagnés à 11e centile, tacles glissés à 9e, interceptions à 43e. Ce n'est pas un milieu récupérateur — tout le monde le sait. Mais quand l'impact offensif ne compense pas, la question se pose.

Un contrat jusqu'en 2028, une décision à prendre

Moueffek a 25 ans et un bail courant jusqu'en juin 2028. L'ASSE ne remonte pas en Ligue 2. Dans ce contexte, son profil est une interrogation ouverte. Le talent technique est réel, documenté, incontestable. Mais une saison à 50 minutes par match en Ligue 2 avec ces chiffres offensifs, ce n'est pas ce qu'on attend d'un milieu titulaire.

Stop ou encore ? Les données ne tranchent pas — elles posent la question plus clairement que jamais.

Données issues des radars Data'Scout (saison 2025-26, Ligue 2) — centiles calculés par poste, par 90 minutes.