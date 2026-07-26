Nouvelle recrue de l'AS Saint-Étienne, Aron Csongvai a livré ses premiers mots sous le maillot vert. Le milieu hongrois n'a pas caché ses ambitions. Son objectif est clair : aider le club à retrouver la Ligue 1 dès cette saison.

Arrivé en provenance de l'AIK Stockholm, Aron Csongvai découvre un nouvel environnement, mais pas un projet qui lui a laissé le temps d'hésiter. Dans une vidéo publiée par l'ASSE, le milieu défensif explique avoir immédiatement été séduit par la possibilité de rejoindre les Verts. "Ce n'était pas une question quand j'ai entendu parler de l'intérêt du club. C'est une opportunité très intéressante pour moi, de franchir une nouvelle étape dans ma carrière, de rejoindre un club avec une très grande histoire." Avant de signer son contrat, Loïc Perrin lui a rappelé les attentes du club. Le directeur sportif lui a notamment confié que l'ASSE comptait sur sa personnalité pour accompagner un groupe dont l'objectif est assumé : retrouver l'élite.

Une promotion comme priorité pour Csongvai !

Le discours d'Aron Csongvai s'inscrit dans cette même ambition. Le Hongrois ne s'est pas réfugié derrière un discours prudent. "La seule raison pour laquelle je suis là, c'est pour amener ce club à sa place, réussir et monter en Ligue 1 avec l'équipe." Le milieu de terrain souhaite aussi réussir son intégration le plus rapidement possible. Il insiste sur l'importance des relations humaines dans un vestiaire et estime que sa capacité à communiquer avec les autres constitue l'une de ses principales qualités. "Je veux construire de bonnes connexions avec les joueurs. Je pense que l'une de mes forces est d'aider l'équipe à échanger, sur le terrain comme en dehors." Un rôle qui correspond à son poste de sentinelle, où il entend dicter le rythme grâce à ses passes et à son sens de l'organisation.

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Déjà tourné vers le début de la Ligue 2

Csongvai a déjà disputé ses deux premiers matches sous les couleurs stéphanoises. Ces rencontres contre le Servette FC et les Glasgow Rangers lui ont permis de prendre ses premiers repères. "Ces deux matches m'ont aidé à mieux connaître les joueurs, leur style de jeu et ce que le coach attend de moi. Ils ont montré que nous avons encore beaucoup de choses à améliorer." Le stage de préparation doit désormais permettre à l'effectif d'accélérer son adaptation aux principes d'Ian Cathro. Le milieu hongrois s'attend à une semaine difficile avant les deux derniers matches amicaux contre Lausanne puis Venise. "Nous avons besoin de travailler dur pour être prêts au début de la Ligue 2. C'est une période vraiment importante."

Un discours forcément cohérent avec celui porté par les dirigeants stéphanois depuis le début de l'été : l'objectif est bien de remettre rapidement l'ASSE à sa place.