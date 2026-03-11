En grande difficulté cette saison en Ligue 2, Grenoble n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs. Avant d’affronter l’ASSE, le club isérois traverse une période compliquée, notamment sur le plan offensif.

Après quatre matchs nuls consécutifs, Grenoble espérait se rassurer sur la pelouse de Rodez en décrochant un précieux succès. Mais la soirée a finalement tourné à la désillusion. Malgré une possession largement favorable (57 %), l’équipe de Franck Rizzetto n’a jamais réellement réussi à inquiéter son adversaire.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : seulement cinq tirs pour Grenoble contre douze pour Rodez. Une inefficacité offensive qui pèse lourd dans la balance et qui s’est traduite par une nouvelle défaite en Ligue 2. À l’issue de la rencontre, le technicien grenoblois n’a pas caché sa frustration face aux difficultés rencontrées par son équipe.

« Le résumé de ce match, c’est qu’on a très bien commencé mais qu’on a très mal fini. Donc la défaite est logique. C’est pénible car on est très intermittent. Il y a beaucoup de déception et de frustration car on est capable de faire de bonnes choses. C’est dommage que l’on n’arrive pas à tenir le rythme et l’intensité. Offensivement, on travaille beaucoup la semaine mais il faut en faire encore plus. Et surtout être plus constant. On ne peut pas continuer à faire une mi-temps sur deux comme ça. Il reste huit matches et si on ne gagne pas, on va se mettre dans le rouge. Il faut faire attention. »

Un vrai problème offensif pour Grenoble en Ligue 2

Avec seulement 24 buts inscrits en Ligue 2 cette saison, Grenoble possède l’une des pires attaques du championnat. Seuls Bastia (14), Laval (21) et Nancy (22) font moins bien.

La dynamique récente n’arrange rien. Sur les cinq dernières rencontres de championnat, Grenoble n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. Le 6 février dernier, Diaby avait permis aux Isérois d’arracher le point du match nul (1-1) face à Annecy.

Depuis, les filets ne tremblent plus. Sur les quatre dernières rencontres, Grenoble n’a pas réussi à marquer le moindre but. Une situation qui commence à inquiéter dans l’Isère, alors que la fin de saison approche.

Une lutte pour le maintien encore incertaine

Après sa défaite face à Rodez (1-0), Grenoble possède toujours six points d’avance sur Amiens, premier barragiste de Ligue 2. Une marge encore confortable, mais qui pourrait rapidement fondre si la spirale négative se poursuit.

La bonne nouvelle pour Grenoble, c’est que ses concurrents directs n’avancent pas beaucoup plus vite. Sur les cinq dernières journées, Amiens, Bastia et Laval ont également pris seulement quatre points. Nancy en a pris cinq, Clermont six et Boulogne sept.