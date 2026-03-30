Titulaire au poste d’ailier gauche face à la Finlande, Ben Old espérait enchaîner ce lundi face au Chili. Les Kiwis, défaits 2-0 par la Finlande, vendredi, espéraient se reprendre pour bien terminer cette trêve. Résumé de la rencontre.

Repositionné au poste de latéral gauche depuis début décembre, Ben Old a vu son temps de jeu grandement augmenter dans le Forez. Le joueur venu de Wellington Phoenix n’avait pas réussi à se faire sa place au sein de l’attaque stéphanoise cette saison.

Après la blessure d’Ebenezer Annan à Dunkerque, début décembre, Ben Old était entré en jeu au poste d’arrière gauche. Une position qu’il a depuis occupée lors de chaque rencontre de l’ASSE. Le néo-zélandais enchaîne les matchs et engrange de l’expérience avant de disputer sa première Coupe du Monde, en juin prochain.

Première réponse pour Old avant le Mondial

Ce repositionnement en club pouvait donner des idées à son sélectionneur. Face à la Finlande, vendredi, Ben Old a joué 80 minutes au poste d’ailier gauche. Le natif d’Auckland a été utilisé à son poste de formation avec les Kiwis. De quoi lui donner une tendance quant à son rôle en sélection.

Cependant, il n’est pas impossible que Ben Old soit testé au poste de latéral d’ici le début de la Coupe du Monde. Ces matchs amicaux sont une occasion idéale pour les sélectionneurs d’expérimenter divers choix tactiques afin d’arriver au Mondial avec la meilleure équipe possible.

Belle victoire pour les Kiwis

La Nouvelle-Zélande s’est largement imposée face au Chili (4-1) ce matin au terme d’un match rapidement déséquilibré. Le tournant intervient dès la 27e minute avec l’expulsion de D. Osorio, sanctionné d’un second carton jaune après un premier avertissement reçu quatre minutes plus tôt. Réduits à dix, les Chiliens ont rapidement craqué.

K. Barbarouses ouvre le score à la 31e minute avant qu’E. Just ne fasse le break juste avant la pause (40e). Au retour des vestiaires, J. Randall (60e) puis B. Waine (71e) enfoncent définitivement le Chili, dépassé dans tous les compartiments du jeu. Tapia sauve l’honneur en fin de rencontre (83e), sans conséquence sur l’issue du match.

À noter la prestation du Stéphanois Ben Old, titularisé et aligné au poste de latéral gauche. Un positionnement qui confirme son repositionnement récent à l’ASSE. Il a disputé 67 minutes avant d’être remplacé, livrant une copie sérieuse dans un rôle désormais familier.

Source : SofaScore