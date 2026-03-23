La polémique enfle après un match totalement fou en ligue 2 entre Amiens et Le Mans (3-4), marqué par des décisions arbitrales contestées.

Le spectacle était au rendez-vous ce samedi soir en Ligue 2. Le match entre Amiens et Le Mans a offert un scénario totalement dingue. Menés à deux reprises de deux buts, les Amiénois ont trouvé les ressources pour revenir à chaque fois. Un match spectaculaire, rythmé, avec sept buts… mais qui laisse un goût très amer côté picard.

Car au bout du temps additionnel, Amiens a finalement craqué une quatrième fois. Une défaite cruelle (3-4) qui plonge encore un peu plus le club dans une situation délicate au classement. Mais pour les Amiénois, le résultat ne s’explique pas uniquement par le terrain. L’arbitrage est clairement pointé du doigt.

Ligue 2 : Amiens dénonce un arbitrage à deux vitesses

Très vite après la rencontre, la colère s’est exprimée dans les rangs amiénois. À commencer par son entraîneur, Alain Pochat. Le technicien n’a pas caché son incompréhension face à certaines décisions clés.

Selon lui, le carton rouge infligé à Fofana a changé le cours du match. Mais surtout, il estime qu’un joueur du Mans aurait dû être exclu dès la première période. Un fait de jeu qui, selon lui, aurait totalement modifié la physionomie de la rencontre.

« Le carton rouge est un tournant », a-t-il expliqué, tout en restant mesuré dans ses propos. Mais le message est clair : certaines décisions ont pesé lourd dans la balance.

Même ressenti chez les joueurs. Antoine Leautey, passé par Reims, n’a pas hésité à évoquer une différence de traitement. Une déclaration forte, qui relance le débat sur l’équité de l’arbitrage en Ligue 2.

Une frustration grandissante chez les Amiénois

Le malaise ne s’arrête pas là. Nordine Kandil a lui aussi dénoncé une forme d’injustice. Ce sentiment d’injustice est d’autant plus fort que le scénario du match a été cruel. Revenir deux fois au score demande une énorme débauche d’énergie. Encaisser un but dans les dernières secondes, dans un contexte polémique, laisse forcément des traces.

Seizième de Ligue 2, Amiens joue sa survie. Chaque point compte. Et dans ce contexte, ces décisions arbitrales prennent une importance capitale.

La frustration est donc immense. Et les déclarations d’après-match pourraient bien faire réagir dans les prochains jours. Une chose est sûre : ce match entre Amiens et Le Mans ne va pas passer inaperçu… et pourrait relancer le débat sur l’arbitrage dans le football français.