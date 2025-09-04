Après un mercato qui l’aura vu rester dans le Forez, Zuriko Davitashvili ambitionne de jouer la Coupe du Monde 2026. L’ailier de l’ASSE disputait ce jeudi le 1er match de sa campagne de qualifications pour la plus grande des compétitions de sélections face à la Turquie. Resumé.

Auteur de 2 buts en 4 journées de Championnat, Zuriko Davitashvili s’est déjà montré décisif avec l’ASSE cette saison. Le géorgien a notamment inscrit le but victorieux des Verts à Boulogne-sur-Mer lors de la 3ème rencontre de la saison. Une réalisation qui a rapporté 3 points aux stéphanois.

Annoncé sur le départ lors du mercato d’été, l’ancien bordelais restera finalement en Ligue 2, comme Lucas Stassin malgré plusieurs intérêts. L’ASSE a tenu bon et a réussi à conserver ses 2 meilleurs joueurs de la saison passée en Ligue 1.

Objectif Coupe du monde pour Davitashvili

Après avoir été L’équipe surprise de l’Euro 2024, la Géorgie souhaite se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Avec son trio d’attaque de feu, les hommes de Willy Sagnol affronteront les champions d’Europe en titre, l’Espagne, la Bulgarie et la Turquie lors des qualifications.

Zuriko Davitashvili et ses coéquipiers démarraient leur campagne par la réception de la Turquie ce jeudi à 18h. La victoire était obligatoire pour prendre confiance avant d’enchaîner une seconde réception face à la Bulgarie dimanche.

Resumé de la rencontre

Pour son premier match de qualifications à la prochaine Coupe du monde, que les Géorgiens n'ont jamais disputée, le match démarre de la pire des manières face à la Turquie. Titulaire au coup d'envoi, Davitashvili voit son équipe encaisser l'ouverture du score d'entrée de jeu (3') avec un but de Muldur. La Géorgie tente de réagir mais se heurte à la maîtrise des Turcs (59% de possession en première période) qui font le break avant la mi-temps par Akturkoglu (41').

Après la pause, la Turquie se met vite à l'abri grâce au doublé d'Akturkoglou (52'). Dos au mur, les Géorgiens tentent le tout pour le tout et Davitashvili réduit l'écart. Après une frappe de Mekvabishvili sur le poteau, le Stéphanois suit bien et conclut dans le but vide (62'). Trop peu pour la Géorgie qui, malgré une supériorité numérique dans les vingt dernières minutes et un but de Kvicha Kvaratskhelia sur coup franc dans le temps additionnel (90'+8), s'incline logiquement face à des Turcs supérieurs ce jeudi (2-3).

🇬🇪 ZUKA EN PÉTARD 🧨 (Y’avait 3-0 pour la Turquie) L’attaquant stéphanois marque encore !

pic.twitter.com/cpJJPZEKMY — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) September 4, 2025

Un vrai coup d'arrêt et un match déjà décisif pour Davitashvili et sa sélection. Ce sera dimanche 7 septembre (15 h) face à la Bulgarie, à Tbilissi.