Dennis Appiah a retrouvé les terrains du centre d’entraînement de l’ASSE. Le défenseur a repris une préparation individualisée et pourrait bientôt réintégrer le collectif. Un signe positif pour Horneland, alors que Djylian N’Guessan suit également un programme de reprise.

Absent depuis plusieurs semaines, Dennis Appiah a enfin refoulé les pelouses de l’Étrat. Le défenseur stéphanois, cadre de l’effectif par son expérience et sa polyvalence, a participé à une séance en individuel, signe que son retour approche. Bien que le match contre Clermont arrive trop tôt pour espérer le voir figurer dans le groupe, cette étape marque une avancée notable dans sa récupération.

Le joueur représente une option précieuse pour Horneland encore plus en l'absence d'Annan. Son retour progressif pourrait redonner de la stabilité à un secteur défensif parfois fragilisé par les absences et le manque de profondeur.

N’Guessan continue sa réathlétisation à part

En parallèle, Djylian N’Guessan poursuit lui aussi un travail spécifique à l’écart du groupe. Le jeune attaquant formé à l’ASSE, qui n’a pas encore retrouvé l’entraînement collectif, suit un programme personnalisé de réathlétisation. Son retour complet n’est pas encore daté, mais sa présence sur les pelouses reste un indicateur encourageant.

Le staff technique et médical préfère avancer avec prudence pour éviter tout risque de rechute. À seulement 17 ans, N’Guessan incarne l’avenir de l'attaque stéphanoise. Le voir revenir progressivement dans le rythme est une bonne nouvelle, à moyen terme, pour Horneland et son groupe.

Des perspectives positives pour Horneland et l'ASSE

Pour l’entraîneur de l’ASSE, ces retours en préparation sont une double satisfaction. Même si Appiah et N’Guessan ne sont pas encore opérationnels, le fait de les voir reprendre du rythme est une bouffée d’air frais. La profondeur de banc en défense, parfois limitée, devrait s’élargir dans les semaines à venir.

Dans une saison longue et exigeante, chaque joueur aura son heure pour apporter sa pierre à l'édifice dans son objectif de retrouver l'élite !