Fraîchement international maltais, Irvin Cardona avait l’occasion d’honorer sa première sélection face à la Lituanie ce jeudi à 18h. A 27 ans, l’ailier de l’ASSE débutait un nouveau challenge dans sa carrière. Résumé.



Auteur de 2 buts lors des 2 premières journées de Ligue 2, Irvin Cardona est le meilleur buteur de l’ASSE en ce début de saison à égalité avec Zuriko Davitashvili. Le champion de France 2017 a vécu un changement dans sa carrière en optant pour la sélection maltaise.

Un nouveau défi pour Cardona

Formé en France et passé par la Ligue 1, Irvin Cardona a longtemps attendu pour lancer sa internationale. Sollicité depuis plusieurs années par la fédération maltaise, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne a finalement donné son accord pour rejoindre la sélection. « Je suis maltais grâce à mon grand-père. Cela fait déjà plusieurs années que Malte me sollicite. J’ai peut-être mis du temps à me décider, mais aujourd’hui je suis fier de représenter ce pays », a-t-il déclaré auprès du média officiel du club.

Pour Malte, cette arrivée tombe au meilleur moment. En quête de solutions offensives, la sélection insulaire mise beaucoup sur la puissance et l’efficacité de l’avant-centre stéphanois. Avec sa qualité de finition et sa capacité à créer le danger, Cardona représente une recrue de choix dans la perspective des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.

Le baptême du feu du nouvel international maltais s’annonce dès la prochaine trêve internationale. Cardona devrait connaître ses premières minutes sous le maillot rouge lors d’un match amical, avant d’être aligné dans une rencontre officielle cruciale face à la Lituanie. Un adversaire direct dans la lutte pour éviter les dernières places du groupe qualificatif.

L’enjeu est clair : tenter de décrocher une victoire et, pourquoi pas, signer ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Pour Malte, l’apport d’un joueur aguerri au haut niveau européen, capable de faire basculer une rencontre par ses éclairs offensifs, représente un atout rare.

Résumé de la rencontre

Face à la Lituanie, Irvin Cardona a eu l’occasion d’honorer sa première sélection avec Malte. Le numéro 7 de l’ASSE était titulaire. La première mi-temps a été rythmée par un bon nombre de cartons jaunes distribués, 6 au total dont 4 pour les maltais.

Il a fallu attendre la 83ème minute pour voir le score se débloquer. Alexander Satriano a ouvert le score pour Malte, qui s’est mis à rêver d’un succès. 4 minutes plus tard, Irvin Cardona a cédé sa place pour la fin de la rencontre. C’est du banc que l’ancien brestois verra son coéquipier qui l’a remplacé écoper d’un carton rouge juste après son entrée en jeu. Les maltais vont concéder un penalty sur l’action qui suit et concéder l’égalisation à la 96e minute. La Lituanie prendra aussi un carton rouge au bout du temps additionnel. Score final : 1-1, Malte et Cardona peuvent nourrir des regrets.