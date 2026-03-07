Arrivé à l’AS Saint-Étienne (ASSE) dans un moment critique de l’histoire récente du club, Dennis Appiah semble aujourd’hui vivre ses derniers mois dans le Forez. À 33 ans, le latéral droit voit son temps de jeu diminuer cette saison. Un contraste avec son rôle important lors des deux dernières années, qui avaient permis aux Verts de retrouver la Ligue 1. Il s'exprime.

Lorsque Dennis Appiah rejoint l’ASSE en janvier 2023, le contexte est extrêmement délicat. Le club stéphanois est alors dernier de Ligue 2, plongé dans une situation sportive très préoccupante. En manque de solutions à Nantes, le défenseur accepte pourtant de relever le défi stéphanois. Les dirigeants des Verts, dans l’urgence, n’avaient d’ailleurs pas hésité à proposer un salaire attractif pour un joueur évoluant en Ligue 2 afin de convaincre le défenseur d’apporter son expérience dans un groupe en difficulté.

Appiah : Un joueur qui a toujours répondu présent

Malgré certaines critiques de supporters au fil des mois, Dennis Appiah a toujours répondu par son engagement sur le terrain. Son professionnalisme est d’ailleurs unanimement reconnu au sein du club. Lors de ses premiers mois sous le maillot vert, il enchaîne rapidement les rencontres et participe activement au redressement du club. Il dispute 19 matchs en 2023. En 2023-2024, il joue 36 rencontres et participe pleinement à la montée de l’ASSE. Une saison importante dans laquelle son expérience et sa régularité ont pesé dans la stabilité défensive stéphanoise. La saison suivante, en Ligue 1 (2024-2025), Appiah reste également un joueur très utilisé avec 30 matchs disputés dans l’élite. Rarement blessé, même en difficulté, Appiah ne s'est pas caché.

Une saison plus compliquée à l'ASSE

Mais cette saison marque un tournant. À 33 ans, le latéral droit joue moins. Les années passent. La concurrence s’est intensifiée et certaines options plus jeunes se sont progressivement installées dans la rotation. Depuis le début du championnat, Dennis Appiah n’a disputé que 10 rencontres, dont 5 seulement comme titulaire après 25 journées. Une situation nouvelle pour un joueur habitué à enchaîner les matchs. Pour autant, son attitude reste exemplaire au quotidien. Son professionnalisme et son rôle dans le vestiaire continuent d’être salués par le staff et ses coéquipiers.

Une fin d’aventure qui semble se dessiner à Saint-Etienne

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Dennis Appiah ne devrait a priori pas être conservé par l’ASSE. Les dirigeants stéphanois privilégient un renouvellement progressif de l’effectif. Le défenseur devrait donc se mettre à la recherche d’un nouveau challenge cet été. Un dernier contrat où il pourrait apporter son expérience et son leadership à un autre club.

En parallèle, Appiah commence également à réfléchir à la suite de sa carrière. Le joueur a déjà entamé des démarches de formation pour devenir consultant sportif, preuve qu’il prépare activement l’après-football.

Le message de Dennis Appiah (ASSE)

Alors qu’il ne reste plus que neuf matchs à disputer cette saison, Dennis Appiah a récemment publié un message sur LinkedIn, revenant sur son parcours et les exigences d’une carrière professionnelle. Un texte qui ressemble presque à un regard rétrospectif sur ses quinze années dans le football professionnel.

"15e saison en pro, et aucune ne se ressemble.

Au fil de ma carrière, j’ai connu beaucoup de situations différentes : des montées, des luttes pour le maintien, des descentes, des finales, la coupe d’Europe. J’ai été titulaire, remplaçant…

Mais l’exigence du haut niveau, elle ne change jamais !

Elle demande de la rigueur, de la discipline et de la passion ! Il faut toujours prendre du plaisir au quotidien pour se maintenir à ce niveau pendant tant d’années, c’est la base de l’épanouissement et c’est grâce à ça que les choses durent.

Sur le terrain bien sûr, mais aussi en dehors. Le mental, l’équilibre personnel, la famille… tout compte pour rester performant dans la durée.

Dans nos carrières, on traverse tous plusieurs phases : la confiance, le doute, la forme, les blessures etc…

Tenir 15 saisons à ce niveau demande beaucoup de discipline et de constance au quotidien, mais le plaisir est toujours là comme au premier jour !

Cette saison, avec l’AS Saint-Étienne, nous donnons tout pour atteindre notre objectif : aller chercher la montée et ramener le club en Ligue 1.

Un vrai challenge physique et mental."

Une dernière mission avec les Verts

Avant de penser à la suite, Dennis Appiah reste pleinement concentré sur la fin de saison. L’objectif est clair pour l’ensemble du groupe stéphanois : aller chercher la montée et ramener l’ASSE en Ligue 1. Finir sur une bonne note. Si son temps de jeu a diminué, son expérience pourrait encore être précieuse. Tout le mal qu'on lui souhaite.