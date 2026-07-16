Aron Csongvai a quitté la Suède la tête haute. L'AIK Stockholm a officiellement confirmé le départ du Hongrois vers l'ASSE, et les supporters suédois n'ont pas manqué de lui rendre un vibrant hommage.

L'AIK Stockholm a mis les formes pour annoncer le départ de son ancien milieu de terrain. Le club suédois a confirmé avoir trouvé un accord avec l'AS Saint-Étienne pour un transfert immédiat de Csongvai, précisant que le Hongrois de 25 ans, arrivé avant la saison 2025, aura disputé 52 matchs officiels sous le maillot noir et jaune. Un message de remerciement clair, à l'image du titre choisi par le club : « Thank you very much, Áron ! ».

Aron Csongvai : Une avalanche de messages de gratitude

Sous la publication officielle, les supporters de l'AIK n'ont pas tari d'éloges. Plusieurs messages saluent avant tout l'état d'esprit du joueur, décrit comme un travailleur infatigable qui ne se plaignait jamais, capable d'évoluer au mieux au poste de sentinelle grâce à son sens du placement et sa bonne vision du jeu.

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D'autres commentaires insistent sur la dimension symbolique du départ pour le club. Un supporter le qualifie de véritable guerrier pour le maillot, tandis qu'un autre lui adresse tout simplement son respect, avec une insistance qui ne laisse aucun doute sur la sincérité du propos. Plusieurs messages évoquent aussi la douleur du moment, l'un d'eux confiant que ce départ fait mal, tout en reconnaissant qu'un autre mouvement se profilait déjà pour l'effectif, désormais fragilisé par la perte d'un nouveau cadre.

Le crève-cœur d'un repositionnement subi

Un point revient à plusieurs reprises dans les commentaires : Csongvai va manquer, mais personne ne semble lui en vouloir, notamment parce qu'il évoluait en défense ces derniers mois alors qu'il aspirait avant tout à jouer au milieu de terrain. Une frustration tactique qui semble avoir précipité son envie de changement d'air, sans pour autant entacher l'affection des supporters suédois à son égard.

Un message rédigé en suédois résume bien cette ambivalence, entre la peine du départ et la reconnaissance pour les services rendus, décrivant le joueur comme un élément stable dans une période plus agitée pour le club.

Aron Csongvai : Un joueur au talent salué jusqu'au bout

Sur le plan purement footballistique, plusieurs supporters ont tenu à souligner la qualité technique du Hongrois, évoquant ses qualités techniques et lui souhaitant le meilleur pour la suite de sa carrière. D'autres messages, plus concis, le qualifient carrément de grand roi, entre tristesse du départ et compréhension de son choix.

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Un accueil qui s'annonce chaleureux dans le Forez

Entre les louanges collectives des supporters de l'AIK et un club suédois qui a tenu à saluer dignement son ancien joueur, Aron Csongvai quitte la Suède avec une image irréprochable. De quoi donner un aperçu rassurant sur la mentalité du nouveau renfort stéphanois, qui devra désormais conquérir le Chaudron avec la même abnégation qui aura marqué son passage à Stockholm.

Source : AIK Fotboll (communiqué officiel), réseaux sociaux