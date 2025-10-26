Le vent tourne à Saint-Étienne. Battus lourdement à Annecy (4-0), les Verts traversent une période délicate. Après un bon début de saison, les hommes d’Eirik Horneland (ASSE) semblent avoir perdu leur équilibre, accumulant les erreurs et les désillusions. Et derrière, les signaux sont au rouge…

En quatre matchs, l’ASSE a concédé trois défaites et montré un visage méconnaissable. Loin de la solidité affichée en début de championnat, les Stéphanois subissent désormais le jeu de leurs adversaires. Le déplacement à Annecy a été le symbole de cette chute : un naufrage collectif, où les Verts n’ont jamais semblé en mesure de rivaliser.

Malgré une entame de saison prometteuse, la dynamique s’est brisée net. Chaque match devient une épreuve, chaque erreur se paie cash. Et les chiffres commencent à parler d’eux-mêmes : 17 buts encaissés en 11 journées, un ratio qui place l’ASSE parmi les plus fragiles du championnat (17e sur 18). En d'autres termes, l'ASSE prend un but toutes les 58 minutes cette saison !

Horneland (ASSE) sous pression : un système remis en question

Arrivé avec une philosophie offensive assumée, Eirik Horneland reste fidèle à ses principes. Mais cette fidélité, aujourd’hui, devient un fardeau. Les adversaires ont compris comment contourner son schéma et exploitent les espaces béants laissés dans le dos de la défense.

Le Norvégien a bien tenté de changer certains hommes – ressortant notamment Yvann Maçon et titularisant Dylan Batubinsika à Annecy – mais rien n’y fait. L’équilibre défensif, essentiel à toute ambition de montée, reste introuvable. Et à mesure que les journées passent, les doutes grandissent autour de sa capacité à redresser la barre.

Un climat tendu à tous les étages

La défaite en Haute-Savoie a laissé des traces. Pour la première fois de la saison, les supporters ont exprimé leur colère, chahutant joueurs et staff à la sortie du match. Le message est clair : la patience du peuple vert a des limites.

À Geoffroy-Guichard comme dans les travées, les visages se ferment. L’objectif de montée, si souvent martelé, semble s’éloigner semaine après semaine. Et sans un sursaut rapide, l’ASSE pourrait voir son rêve d’accession se transformer en cauchemar bien avant le printemps.