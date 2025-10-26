Lourdement vaincue 4-0 au Parc des Sports d’Annecy, l’AS Saint-Étienne a concédé sa troisième défaite de la saison… le tout sur les quatre derniers matchs. Les hommes d’Horneland pointent désormais à la 4ᵉ place du championnat, à quatre points du leader troyen.

Une soirée cauchemardesque, loin d’être anodine, retour chiffré sur cette débâcle.

Annecy recevait pour la première fois de la saison dans son stade rénové, après plusieurs mois de délocalisation à Dijon. Les Haut-Savoyards n’avaient encore jamais gagné “à domicile”, tandis que les Stéphanois n’avaient pas perdu à l’extérieur depuis le début de la saison.

C’est désormais chose faite, et avec la manière. Une large victoire amplement méritée pour les Annéciens, supérieurs dans tous les compartiments du jeu.

L’expulsion précoce de Miladinovic (13ᵉ minute) n’aura fait qu’aggraver les difficultés des Verts, déjà menés dès l’entame.

Néant offensif pour cette débâcle

Pour la première fois de la saison, les Verts sont restés muets. Ils se présentaient pourtant à Annecy avec la meilleure attaque du championnat (21 buts en 10 matchs, soit 2,1 buts/match).

Avec seulement 0,45 xG, l’ASSE signe son pire total offensif de la saison.

Le sentiment d’impuissance fût flagrant, seulement 2 tirs cadrés (1 par mi-temps) sur 6 frappes tentées.

Parmi les 6 tentatives Stéphanoise la moitié sont signée par le latéral droit João Ferreira.

Les chiffres sont sans appel, seulement 10 petits ballons touchés dans la surface adverse, contre 24 pour Annecy.

Une défense... régulière

Meilleure attaque… mais avant-dernière défense du championnat. 17 buts encaissés, dont 10 sur les 4 derniers matchs. Seul Guingamp fait pire (22 buts concédés).

Le déséquilibre, déjà évoqué après Le Mans, se confirme.

Face à Annecy, les Verts ont concédé 2,94 xG, pour 8 tirs cadrés et 4 buts encaissés.

Un scénario récurrent, Saint-Étienne encaisse souvent, trop souvent les mêmes buts. Débordement sur les ailes, centre dans la surface, pour un attaquant oublié par la charnière, laissant Larsonneur livré à lui-même.

Avec 17 buts encaissés sur 44 tirs cadrés, Saint-Étienne concède 1 but toutes les 2,5 frappes cadrées.

Une débâcle totale

Même réduits à dix, les Verts pouvaient espérer maîtriser le ballon, l'un des vrai atout depuis le début de saison. Mais hier, rien n’a fonctionné.

Avec 56 % de possession, ils n’ont jamais imposé leur rythme, étouffés par le pressing haut et constant d’Annecy.

En témoigne une donnée alarmante, sur 595 passes tentées, seulement 70 ont été jouées dans le dernier tiers (11,7 %).

En face, Annecy affiche 116 passes dans le dernier tiers sur 454 passes, soit 25,5 %.

Le classement des ballons touchés illustre également l’impuissance stéphanoise, les cinq joueurs les plus sollicités sont tous des défenseurs ou le gardien.

João Ferreira (100), Batubinsika (93), Larsonneur (92), Annan (84) et Nadé (83). Habituellement, ces statistiques sont partagées avec des milieux créateurs comme Tardieu (59) ou Jaber (59). L’impact des milieux de terrain a été fortement réduit par les Annéciens, certes aidés par l’expulsion de Miladinovic. En effet, avant le match d’hier soir, la moyenne de ballons touchés par Tardieu était de 88 par rencontre.

Les verts sous pression

À peine le temps de digérer la débâcle qu’arrive déjà la réception du Pau FC, actuel 3ᵉ du championnat.

Lucide après la rencontre, le coach s’est dit “déçu et responsable” au micro de beIN Sports.

Pour Horneland et les siens, l’heure est désormais à la réaction, sous peine d’être distancés par le wagon de tête, au moment d’aborder une série de matchs face à des concurrents directs