L’US Saint-Malo (N2) a failli créer la surprise en sortant Bastia (L2) au 8e tour de la Coupe de France. Mais, les Corses ont eu le dernier mot lors d'une folle séance de tirs au but.

Dans un Stade de Marville en fusion, Saint-Malo a signé une performance majuscule. Opposés à une équipe de Bastia en crise, les hommes de Gwen Corbin ont tenu bon pendant 90 minutes avant de s'incliner lors de la séance de tirs au but (4-5). Un scénario cruel pour les Bretons, éliminés avant les 32es de finale.

Dès le coup d’envoi, les Malouins ont montré leurs intentions. Solidaires, bien organisés et dangereux en contre, ils ont rapidement mis Bastia sous pression. Lucas Capoue, très actif, a failli faire la différence à plusieurs reprises. Sa frappe croisée à la 57e minute frôle le poteau. Burban, Bangoura et Lebeau ont, eux aussi, inquiété la défense adverse. Les Bretons ont multiplié les corners, les coups francs dangereux et les occasions franches, sans trouver la faille dans le temps réglementaire.

Une séance de tirs heureuse pour bastia

La rencontre s’est terminée sur un score nul (0-0), et tout s’est donc joué aux tirs au but. Choix fort du côté corse : Julien Fabri, troisième gardien, est entré en jeu à la 89e pour tenter d’arrêter l’hémorragie.

Saint-Malo a tiré en premier et manqué son troisième et son dernier pénalty. Les Bastiais ont manqué leur second pénalty. Résultat : 4-5 aux tirs au but. Les Corses, derniers de Ligue 2, s'imposent sans briller.

Les Verts affronteront Bastia, 18e de Ligue 2 dans deux semaines... En attendant, l'AS Saint-Etienne joue à son tour ce samedi à 20h30 face à Ecotay-Moingt (R3). Les Verts affronteront Dunkerque la semaine prochaine. Bastia sera ensuite le dernier adversaire de la phase aller de Ligue 2 dans le Chaudron. Le Kop Sud fera son retour lors de cette affiche.