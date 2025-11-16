Une semaine de coupe de France pour l'ASSE. Amputés de ses internationaux, les Verts ont fait le nécessaire (1-3). Voici les quatre faits marquants de la semaine.

L’AS Saint-Étienne a réussi son entrée en lice en Coupe de France en s’imposant logiquement, malgré un match disputé dans des conditions très particulières. Le match a failli être reporté tant la visibilité sur le terrain était réduite à cause du brouillard, rendant la rencontre difficile à suivre pour les supporters.

Le tirage avait été clément avec les Verts, opposés à l’AS Quetigny, club de Régional 2. Une aubaine, d’autant plus que la rencontre tombait en pleine trêve internationale, privant l’ASSE de plusieurs éléments importants.

Erik Horneland en a profité pour donner du temps de jeu à de nombreux jeunes, une stratégie cohérente face à un adversaire hiérarchiquement inférieur. Malgré une grosse domination stéphanoise, la première période s’est achevée sur un surprenant 1-1.

En seconde mi-temps, les Verts ont finalement fait respecter la logique, s’imposant 3-1 grâce à des réalisations de Paul Eymard, N’Guessan et Pedro. Une victoire sérieuse qui permet à l’ASSE d’aborder sereinement la suite de la compétition.

Le mercato d’hiver pour s’ajuster à l'ASSE

À l’approche de la trêve hivernale, l’AS Saint-Étienne occupe la 3e place de Ligue 2. Un classement correct sur le papier, mais décevant au regard des investissements importants réalisés cet été. Si Erik Horneland dispose d’une panoplie offensive complète avec des profils variés et performants, la défense, elle, continue d’inquiéter.

Depuis plusieurs semaines, la fragilité du secteur défensif saute aux yeux : une ou deux absences suffisent à faire vaciller tout le bloc, exposé et désorganisé. Les côtés de la défense demeurent un vrai chantier malgré les recrues.

À gauche, Annan manque d’une concurrence sérieuse, ce qui empêche toute émulation et limite la progression du flanc gauche.

À droite, les options ne manquent pas… mais aucune ne s’impose réellement, laissant Horneland dans un flou permanent.

La situation pourrait même se compliquer avec la possible absence de Bernauer, pilier du secteur défensif. Un coup dur qui réduit encore les options fiables et pourrait pousser la direction à agir dès le mercato d’hiver.

Autre dossier brûlant : les départs. Certains joueurs restent encore au club malgré une volonté plutôt claire de s’en séparer. Batubinsika et Maçon devraient une nouvelle fois être poussés vers la sortie cet hiver, afin de libérer de la place et d’assainir la rotation.

Déjà 24 joueurs utilisés par Horneland !

Depuis le début de la saison, Erik Horneland a dû composer avec de nombreuses situations, ce qui l’a amené à utiliser un large éventail de joueurs. Pourtant, trois éléments ressortent clairement comme ses hommes de base : Gauthier Larsonneur, Florian Tardieu et Mickaël Nadé.

Tous trois ont déjà dépassé les 1 300 minutes de jeu, preuve de leur importance dans l’équilibre de l’équipe.

Derrière ce trio incontournable, certains joueurs profitent du manque d’une concurrence sérieuse pour accumuler un temps de jeu conséquent. Jaber et Annan, malgré des prestations parfois irrégulières, comptabilisent chacun près de 1 100 minutes, faute d’alternatives crédibles à leurs postes.

À l’inverse, le secteur offensif bénéficie d’une répartition plus équilibrée, les minutes étant partagées en fonction des profils et des formes du moment.

La grande nouveauté de cette saison reste toutefois l’émergence massive des jeunes. Horneland n’hésite plus à lancer la nouvelle génération, et plusieurs d’entre eux se sont déjà imposés dans la rotation :

El Jamali et Gadegbeku sont désormais des membres à part entière du groupe pro. Miladenovic apparaît de plus en plus régulièrement. le dernier en date, Kevin Pedro, profite des absences en défense pour se faire une place et engranger de précieuses minutes. Une intégration réussie qui illustre la dynamique positive autour des jeunes talents du club, et laisse présager un avenir prometteur pour l’ASSE.

La saga Stassin continue

Comme à chaque pause internationale, le cas Lucas Stassin revient sur le devant de la scène. Cette fois, c’est le père de l’attaquant belge qui s’exprime, dans une interview accordée à Sacha Tavolieri, journaliste mercato bien connu et spécialiste du football belge. Ce dernier avait déjà largement documenté le dossier Stassin durant le mercato estival.

Dans cet entretien fleuve, le père du joueur revient autant sur son métier d’éducateur que sur la situation actuelle de son fils. Il réaffirme notamment les envies d’ailleurs de l’attaquant, en évoquant les offres reçues cet été et les opportunités manquées.

Autre point abordé : la gestion physique de Lucas Stassin, jugée insuffisante par le joueur et son entourage. Un constat qui relance une nouvelle fois les interrogations autour de son départ ou non de l’ASSE.