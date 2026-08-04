Envoyé plus d'un mois et demi après la sanction infligée par la LFP et à la veille du prélèvement bancaire des réabonnements qui concerne plus de 15 000 supporters, le mail de l'ASSE détaillant une compensation de 16 € a déclenché l'interrogation.

Alors que la reprise du championnat approche à grands pas, la direction de l'AS Saint-Étienne (ASSE) vient d'envoyer un mail quelque peu délicat.

Ce lundi 3 août, les abonnés des Kops Nord et Sud ont reçu un courriel détaillant les modalités de compensation à la suite de la fermeture partielle de leurs tribunes pour les deux premières réceptions de la saison. C'est le timing qui fait réagir.

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Pour comprendre la situation, il faut remonter au barrage aller de Ligue 1 McDonald's disputé le 26 mai 2026 contre l'OGC Nice. À la suite de l'usage d'engins pyrotechniques et d'expressions orales, la Commission de Discipline de la LFP avait infligé une fermeture partielle de deux matchs fermes pour la tribune Jean-Snella (Kop Sud) et la tribune Charles-Paret (Kop Nord).

En conséquence, les rencontres face à Clermont (vendredi 14 août) et Grenoble (samedi 22 août) se dérouleront dans un stade Geoffroy-Guichard privé de ses deux Kops.

L’ASSE sort du silence et provoque l’étonnement de ses fidèles

Pourtant, il aura fallu attendre plus d'un mois et demi après l’annonce de cette sanction pour que l’ASSE sorte enfin du silence et communique auprès de son public.

Ce délai jugé excessivement long passe d'autant plus mal qu'il intervient à la veille du prélèvement bancaire des réabonnements, qui concerne plus de 15 000 supporters fidèles. Un calendrier possiblement perçu comme une stratégie calculée pour éviter les annulations ou les hésitations au moment du renouvellement.

Dans son courriel, la direction de l’ASSE annonce avoir crédité une somme de 16 € sur le compte en ligne des abonnés concernés, correspondant au prorata strict des deux matchs manqués sur l'ensemble de la saison (soit 2/17ème du montant de l'abonnement).

Mais ce geste commercial est assorti de conditions draconiennes : cet avoir est non remboursable, utilisable exclusivement pour acheter des places lors des rencontres contre Clermont ou Grenoble dans les tribunes restant ouvertes, et expirera définitivement le 22 août, jour de la réception du GF38.

Les modalités communiquées aux supporters précisent également que la billetterie pour la réception de Clermont ouvre ce mardi 4 août dès 9h00, obligeant les abonnés à effectuer eux-mêmes la démarche de sélection manuelle du crédit au moment du paiement.

Indignation massive sur les réseaux sociaux

Dès la réception du message, la colère a éclaté sur les réseaux sociaux. Sur X (anciennement Twitter), Facebook et les forums de supporters, les réactions ont montré un certain agacement.

Les abonnés dénoncent un véritable « reste à charge » forcé : les places en tribunes centrales (Henri-Point ou Pierre-Faurand) étant bien plus chères que les 8 € recrédités par match, chaque supporter devra obligatoirement rajouter de sa poche pour pouvoir assister aux rencontres.

L'incompréhension est d'autant plus grande pour les supporters de l’ASSE absents durant le mois d'août (pour cause de vacances par exemple), qui ne pourront tout simplement pas utiliser cet avoir périssable et se verront privés de toute compensation financière.

L'ASSE a rapidement réagi et répondu aux demandes de ses abonnés : Les deux rencontres sanctionnées sont Clermont et Grenoble, l’avoir, doit être consommé sur Clermont ou Grenoble en conséquence. Vous pouvez toutefois acheter une carte cadeau Billetterie / Musée, qui est valable un an. Un moindre mal !